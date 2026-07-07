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Hàng không - Du lịch

Ninh Bình:

Hiện trạng bất ngờ tại bãi biển Quất Lâm sau khi đổi tên

Khu du lịch biển Quất Lâm, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình vừa chính thức được đổi tên thành Khu du lịch Giao Ninh. Những ngày này, nơi đây đang được chỉnh trang, cải tạo cảnh quan.

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UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh. Việc đổi tên khu du lịch này nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, phát triển thương hiệu du lịch biển của địa phương trong giai đoạn tới. Dự kiến, ngày 10/7 tới đây, tại Khu du lịch Giao Ninh sẽ diễn ra chương trình công bố bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh và bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển tỉnh Ninh Bình.
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Ghi nhận của PV, dọc khu vực bãi biển Giao Ninh, nhiều hạng mục đang được đồng loạt triển khai.
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Trên công trường, hàng chục công nhân cùng máy móc được huy động để thi công các hạng mục như hệ thống thoát nước, chỉnh trang mặt bằng, hoàn thiện không gian cảnh quan khu vực ven biển.

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Tại vị trí trước đây là các dãy ki-ốt nằm sát mép nước, sau khi tháo dỡ đã để lại cảnh ngổn ngang vật liệu xây dựng. Địa phương đang khẩn trương dọn dẹp mặt bằng, bê tông hóa nền và kết hợp trồng cây xanh tạo cảnh quan. Cùng với đó, khu vực phía trước những khách sạn bỏ hoang đang được xây dựng tường ngăn, góp phần tạo diện mạo sạch đẹp, đồng bộ hơn cho không gian ven biển.
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Khu vực quảng trường ven biển rộng khoảng 15.000m² đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
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Quảng trường được quy hoạch trở thành không gian tổ chức các sự kiện, lễ hội và chương trình nghệ thuật lớn của địa phương. Hiện, các công nhân khẩn trương hoàn thiện nền bê tông để đảm bảo tiến độ.

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Ông Nguyễn Văn Chiến (60 tuổi, trú xã Giao Ninh) cho biết: "Tôi bán nước tại khu vực ven biển được 16 năm. Từ năm 2021 đến nay, lượng khách giảm nên dù mùa hè tôi cũng không bán được nhiều. Những ngày này, thấy chính quyền địa phương chỉnh trang mặt bằng khu vực ven biển, du khách về cũng đông hơn, tôi rất mừng”.
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Cùng với việc chỉnh trang hạ tầng, nhiều nhà nghỉ, khách sạn ven biển cũng đang được sửa chữa, nâng cấp để đón làn sóng du lịch mới.
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Ông Nguyễn Quang Sung - chủ một khách sạn - cho biết cơ sở có 60 phòng nghỉ tiêu chuẩn 2 sao. Theo ông Sung, sau khi Khu du lịch Quất Lâm được đổi tên, cùng với việc địa phương chỉnh trang không gian ven biển để chuẩn bị cho sự kiện công bố bộ nhân diện thương hiệu, du khách đổ về bắt đông hơn, lượng khách đặt phòng đã có dấu hiệu tăng. Khách sạn đang sửa chữa, nâng cấp phòng nghỉ và khu vực ăn uống để phục vụ du khách tốt hơn.
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Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Giao Ninh cho biết, UBND xã đã kiện toàn Ban Quản lý Khu du lịch và đang gấp rút hoàn tất các phần việc còn lại để chuẩn bị cho chương trình công bố bộ nhận diện thương hiệu. Sự kiện được kỳ vọng mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của điểm đến, với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn, nổi bật là đêm nghệ thuật quy mô lớn cùng màn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút. Với tên gọi mới, diện mạo mới, Khu du lịch Giao Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch biển của tỉnh trong giai đoạn tới.
Vietnamnet
#Du lịch Ninh Bình #Quất Lâm #Giao Ninh #du lịch biển #chỉnh trang #sự kiện

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