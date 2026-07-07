Hiện trạng bất ngờ tại bãi biển Quất Lâm sau khi đổi tên

Khu du lịch biển Quất Lâm, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình vừa chính thức được đổi tên thành Khu du lịch Giao Ninh. Những ngày này, nơi đây đang được chỉnh trang, cải tạo cảnh quan.
Trên công trường, hàng chục công nhân cùng máy móc được huy động để thi công các hạng mục như hệ thống thoát nước, chỉnh trang mặt bằng, hoàn thiện không gian cảnh quan khu vực ven biển.
Quảng trường được quy hoạch trở thành không gian tổ chức các sự kiện, lễ hội và chương trình nghệ thuật lớn của địa phương. Hiện, các công nhân khẩn trương hoàn thiện nền bê tông để đảm bảo tiến độ.