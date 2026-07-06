Sun PhuQuoc Airways kết nối hai thành phố lớn hàng đầu Việt Nam tới Seoul, giá vé chỉ từ 3,29 triệu đồng/chiều

Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không của Tập đoàn Sun Group, chính thức mở bán hai đường bay thẳng kết nối Hà Nội và TP.HCM với Seoul (Hàn Quốc), khai thác từ ngày 25/8/2026 với tần suất một chuyến khứ hồi hàng ngày trên mỗi chặng. Chỉ hơn ba tháng sau khi khai trương đường bay đầu tiên tới Hàn Quốc từ Phú Quốc, SPA tiếp tục mở rộng hiện diện tại một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.

Bay thẳng Seoul hàng ngày với ưu đãi mở bán hấp dẫn

Với việc đồng thời đưa vào khai thác hai đường bay mới, Sun PhuQuoc Airways sẽ vận hành tổng cộng 3 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, gồm Phú Quốc, Hà Nội và TP.HCM đi Seoul, với tổng tần suất 42 chuyến mỗi tuần, trở thành mạng kết nối có tốc độ mở rộng nhanh nhất của hãng trong giai đoạn hiện nay.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airways

Lịch bay được thiết kế để hành khách tận dụng tối đa thời gian tại điểm đến và linh hoạt sắp xếp lịch trình công tác. Nhân dịp mở bán, SPA áp dụng giá vé đặc biệt dành cho 20 hành khách đầu tiên mỗi chặng (bay trong hai tuần đầu kể từ ngày khai thác): từ 3.410.000 đồng/chiều với chặng Hà Nội - Seoul và từ 3.295.000 đồng/chiều với chặng TP.HCM - Seoul (mức giá có thể thay đổi theo tỷ giá tại thời điểm xuất vé).

Bên cạnh đó, hãng áp dụng giá vé trẻ em (2–11 tuổi) bằng 75% và giá dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên bằng 85% giá vé thông thường, giúp các gia đình và du khách cao tuổi tiếp cận hành trình quốc tế chất lượng cao với chi phí hợp lý hơn.

Đặc biệt, trong thời gian mở bán từ nay đến 23/9/2026, Sun PhuQuoc Airways còn triển khai ưu đãi dành cho các dịch vụ bổ trợ, bao gồm miễn phí lựa chọn ghế tiêu chuẩn, giảm 50% phí dịch vụ chọn ghế phía trước và 20% phí khi mua hành lý ký gửi (áp dụng cho kiện hành lý mua thêm ngoài tiêu chuẩn miễn phí đã bao gồm trong vé), giúp hành khách chủ động thiết kế hành trình theo nhu cầu với chi phí tối ưu hơn.

Trải nghiệm "Resort in the Sky" trên hành trình tới Seoul

Trên các đường bay tới Seoul, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục theo đuổi triết lý "Resort in the Sky", mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng xuyên suốt từ mặt đất đến bầu trời.

Hành khách được phục vụ trên đội tàu bay thế hệ mới với khoang cabin thiết kế tông màu ấm, ghế ngồi rộng rãi, không gian thoảng hương thơm đặc trưng La Festa cùng hệ thống giải trí không dây (IFE) hiện đại.

SPA mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng xuyên suốt từ mặt đất đến bầu trời

Trải nghiệm ẩm thực cũng được đầu tư theo tiêu chuẩn Full-service với thực đơn kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt Nam - Á - Âu, trà thượng hạng TWG, bia thủ công Sun KraftBeer và cà phê từ vùng nguyên liệu Lâm Đồng.

Đặc biệt, khi trở thành hội viên Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group - hành khách có thể tích lũy điểm từ mỗi chuyến bay để đổi vé thưởng, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi cùng nhiều đặc quyền trong toàn hệ sinh thái Sun Group. Hai hạng thẻ cao nhất còn được tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu thông qua hợp tác giữa NCB và Visa.

Những “dải lụa” kết nối mới trên trục giao thương Việt Nam - Hàn Quốc

Theo đại diện Sun PhuQuoc Airways, việc mở thêm hai đường bay mới tiếp nối tín hiệu tích cực từ tuyến Phú Quốc - Seoul sau hơn ba tháng khai thác, đồng thời tạo tiền đề để hãng tiếp tục mở rộng các kết nối trực tiếp giữa nhiều địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường quốc tế quan trọng nhất của du lịch Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc. Riêng quý I/2026, con số này đạt hơn 1,32 triệu lượt, trong khi lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 167.000 lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Shutterstock

Không chỉ là thị trường du lịch trọng điểm, Hàn Quốc còn là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Hai đường bay thẳng hàng ngày từ Hà Nội và TP.HCM tới Seoul của Sun PhuQuoc Airways sẽ góp phần tăng thêm lựa chọn di chuyển, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, giáo dục, MICE cũng như nhu cầu đi lại của cộng đồng chuyên gia giữa hai quốc gia.

Động lực tăng trưởng còn được củng cố nhờ chính sách nhập cảnh thuận lợi. Từ cuối tháng 3/2026, Chính phủ Hàn Quốc mở rộng diện cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần thời hạn tới 10 năm cho công dân Việt Nam đủ điều kiện, với thời gian lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần nhập cảnh. Chính sách này cùng mạng bay thẳng hằng ngày được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn dòng khách du lịch và giao thương song phương.

SPA đã khai thác chặng bay Phú Quốc - Seoul từ ngày 17/4

Điểm đến của cả hai đường bay là Sân bay quốc tế Incheon - sân bay được Skytrax xếp hạng tốt thứ hai thế giới năm 2026. Với năng lực khai thác hiện đại cùng vai trò trung tâm trung chuyển hàng đầu châu Á, Incheon không chỉ mang đến trải nghiệm thuận tiện ngay khi đặt chân tới Hàn Quốc mà còn mở ra khả năng kết nối thuận lợi tới Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Bên cạnh hai đường bay Seoul, Sun PhuQuoc Airways cũng đồng thời mở bán các hành trình nội địa mới Hà Nội - Đồng Hới (1 chuyến/ngày) và Đồng Hới - Nha Trang (3 chuyến/tuần) vào ngày 06/07/2026, dự kiến khai thác từ 16/08/2026. Hành khách đặt vé trong giai đoạn mở bán được nhận ưu đãi 20% giá vé với mã NEWROUTES.

Song hành với việc mở rộng mạng bay, Sun PhuQuoc Airways cũng đang tăng tốc đầu tư đội tàu. Đến cuối tháng 8/2026, hãng dự kiến nâng quy mô lên 26 tàu bay, đồng thời, từ tháng 9/2026 sẽ đưa vào khai thác dòng thân rộng Airbus A330, tạo nền tảng phát triển các đường bay trung và đường dài. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược "Rise to the World", hướng tới góp phần nâng cao năng lực kết nối quốc tế của Việt Nam và mở rộng hiện diện của Sun PhuQuoc Airways trên bản đồ hàng không khu vực.