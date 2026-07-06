Du lịch Việt Nam 6 tháng đầu năm: Những dấu ấn nổi bật

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.