'Bùng nổ' du lịch Cape Verde sau trận thua World Cup khiến cả thế giới thán phục

TPO - Hành trình đầy quả cảm của đội tuyển Cape Verde tại FIFA World Cup không chỉ chinh phục người hâm mộ bóng đá, mà còn tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ. Sau trận đấu với Argentina, lượng tìm kiếm về quốc đảo châu Phi này trên các nền tảng du lịch trực tuyến đã tăng đột biến, trong khi mạng xã hội ngập tràn lời khen dành cho tinh thần thi đấu của đội bóng.

"Cape Verde thua trận nhưng đã chinh phục cả thế giới" trở thành một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi Argentina vượt qua đại diện châu Phi với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 1/16 World Cup.

Dù dừng bước trước đương kim vô địch thế giới, Cape Verde vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo Đài NPR, đội bóng châu Phi không giành được chiến thắng nào tại giải đấu nhưng đã có một hành trình đáng nhớ, đặc biệt nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn 40 tuổi Vozinha, người nhiều lần cản phá thành công và suýt tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup.

Thủ môn Vozinha của Cabo Verde ra hiệu trong trận đấu vòng 32 World Cup 2026 giữa Argentina và Cabo Verde. Argentina đã giành chiến thắng 3-2 trước Cabo Verde sau hiệp phụ. Ảnh: VCG.

Trên mạng xã hội Sina Weibo, chủ đề "Argentina vs Cape Verde" đã thu hút hơn 420 triệu lượt xem tính đến thời điểm bài báo được đăng.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng giá trị của một đội bóng không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng. "Một đội bóng không nên chỉ được đánh giá qua thắng hay thua. Cape Verde đã cống hiến tất cả trên sân và không còn gì phải tiếc nuối. Tinh thần ấy còn quan trọng hơn nhiều so với tỷ số", một người dùng Weibo bình luận.

Sức hút của Cape Verde cũng nhanh chóng lan sang lĩnh vực du lịch.

Dữ liệu do Trip.com Group cung cấp cho Global Times cho thấy, tính đến cuối tháng 6, lượng tìm kiếm về Cabo Verde đã tăng 388% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 852% so với tháng trước. Lượng đặt vé máy bay đến quốc đảo này tăng 76% so với cùng kỳ, trong khi lượng đặt phòng khách sạn tăng 46%.

Theo Công ty Tongcheng Travel, chỉ trong vòng 24 giờ sau trận đấu giữa Argentina và Cape Verde diễn ra ngày 4/7, lượng tìm kiếm về Cape Verde là điểm đến du lịch đã tăng hơn 200% so với tuần trước. Người dùng tại Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh và tỉnh Sơn Đông là những nhóm thể hiện sự quan tâm lớn nhất.

Lượng tìm kiếm về Cape Verde là điểm đến du lịch đã tăng hơn 200% so với tuần trước. Ảnh: Skift.

Nhu cầu tìm kiếm các tour du lịch thiết kế riêng đến Tây Phi cũng gia tăng, đặc biệt là những hành trình kết hợp như "Cape Verde - Lisbon" hoặc các tour khám phá nhiều hòn đảo của Cape Verde. Dữ liệu từ HopeGoo - nền tảng quốc tế thuộc Tongcheng Travel, cũng cho thấy lượng tìm kiếm các chuyến bay nối chuyến từ Hồng Kông - Trung Quốc đến Cape Verde qua châu Âu đã tăng khoảng 12 lần so với tuần trước.

Sau trận đấu, nữ diễn viên Trung Quốc Mã Tư Thuần cũng bày tỏ sự xúc động trên mạng xã hội. Cô cho biết mong muốn một ngày được đặt chân đến Cape Verde để khám phá quốc gia nhỏ bé nhưng giàu ý chí này.

Nữ diễn viên chia sẻ, dù luôn ủng hộ Argentina, cô vẫn không kìm được nước mắt khi chứng kiến thủ môn Vozinha liên tục có những pha cứu thua ngoạn mục và tiền đạo Sidny Lopes Cabral ghi bàn thắng đẹp mắt trước khi chạy lên khán đài ôm người yêu trong màn ăn mừng đầy cảm xúc.

Một số người dân địa phương chơi bóng đá vì ở Santa Maria, bãi biển không chỉ thu hút khách du lịch. Ảnh: Bye:myself.

Tinh thần thi đấu của Cape Verde cũng được nhắc đến trong lễ tốt nghiệp của Đại học Westlake diễn ra ngày 4/7. Trong bài phát biểu, Hiệu trưởng Shi Yigong cho biết với dân số chỉ khoảng 540.000 người, Cape Verde đã lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA World Cup và tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi vượt qua vòng bảng.

Ông Shi Yigong nhận định, dù thua Argentina với cách biệt sít sao, màn trình diễn quả cảm của đội bóng đã giành được sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Trước khi rời Mỹ sau khi kết thúc hành trình tại World Cup, đội tuyển Cape Verde cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Trung Quốc.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả những người Trung Quốc đã ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc vì tình cảm mà các bạn dành cho chúng tôi", đại diện đội tuyển chia sẻ.

Đại sứ Cape Verde tại Trung Quốc Arlindo do Rosário cũng đánh giá cao tình cảm giữa nhân dân hai nước. Theo ông Shi Yigong, bóng đá có sức mạnh kết nối con người và tiếp tục củng cố tình hữu nghị giữa Cabo Verde và Trung Quốc.