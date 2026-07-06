Bước vào thế giới Pop Culture Nhật Bản rực rỡ sắc màu

Saigon Centre, dự án phức hợp hàng đầu của Keppel tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), tổ chức Lễ hội Nhật Bản thường niên từ ngày 03 đến 19 tháng 07, đánh dấu cột mốc 5 năm liên tiếp của sự kiện.

Lễ hội năm nay tiếp tục tôn vinh sức hấp dẫn vượt thời gian của văn hóa Nhật Bản, mang đến một hành trình khám phá đầy sắc màu với thế giới văn hóa đại chúng đương đại, các trải nghiệm tương tác ấn tượng cùng những ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu Nhật Bản danh tiếng.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Ông Masuo Ono, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh; cùng Ông Joseph Low, Chủ tịch Công ty liên doanh Keppel Land Watco I đến V của Saigon Centre, kiêm Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam.

Các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Ông Joseph Low chia sẻ: “Trong năm thứ 5 được tổ chức, Lễ hội Nhật Bản tại Saigon Centre tiếp tục khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần kết nối con người và các nền văn hóa. Thông qua chuỗi hoạt động được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng các sáng kiến kiến tạo không gian trải nghiệm độc đáo, chúng tôi hướng đến việc nâng tầm trải nghiệm mua sắm, đồng thời tôn vinh mối quan hệ văn hóa bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản. Không chỉ là một điểm đến mua sắm, Saigon Centre còn là một không gian sôi động để khách tham quan có thể khám phá, kết nối và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ”.

Ông Joseph Low (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch Công ty liên doanh Keppel Land Watco I đến V của Saigon Centre, kiêm Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, trao hoa tri ân đến Ông Masuo Ono (thứ nhất từ phải sang), Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, Ông Pang Te Cheng (thứ hai từ trái sang), Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh, và Ông Shintaro Yasue (thứ nhất từ trái sang), Tổng Giám Đốc Công ty TNHH KAO Việt Nam - nhà tài trợ chính của lễ hội.

Lấy cảm hứng từ những biểu tượng đô thị bậc nhất Nhật Bản, lễ hội năm nay biến Saigon Centre thành một không gian sống động tôn vinh văn hóa Nhật Bản đương đại. Lối vào cổng Lê Lợi - Pasteur của Saigon Centre tái hiện nguồn năng lượng sôi động và nhịp điệu thị giác của giao lộ Shibuya trứ danh tại Tokyo, trong khi khu vực sảnh thông tầng được biến hóa thành khu giải trí Dotonbori nổi tiếng của Osaka - làm sống dậy nền văn hóa đường phố rực rỡ, di sản ẩm thực và những con phố ngập sắc đèn neon đặc trưng.

Tiết mục mở màn lễ khai mạc đậm hơi thở Nhật Bản.

Bên cạnh không gian trải nghiệm sống động, lễ hội kéo dài 17 ngày sẽ mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trải nghiệm các hoạt động đậm màu sắc văn hóa Nhật Bản và hàng loạt ưu đãi độc quyền. Khách tham quan có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như chụp ảnh cùng Geisha, hướng dẫn gấp máy bay giấy Hikoki, pha Matcha và làm bánh Wagashi, trang trí bánh su kem trái cây & cuộn cơm sushi, cũng như hóa trang theo phong cách Y2K...

Tăng thêm sức hút cho lễ hội là chuỗi trải nghiệm mang đậm tinh thần văn hóa đại chúng “pop culture”, từ tương tác màn hình trực tiếp tại khu vực sảnh sự kiện và lối vào trung tâm, đến trải nghiệm phòng LED Infinity đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội nhận các phần quà độc quyền như túi tote Conan Movie 29, máy ảnh chụp lấy liền Fujifilm, túi đeo chéo từ Uniqlo, cùng các sản phẩm Matcha và bánh mousse Matcha hấp dẫn.

Toàn cảnh sự kiện khai mạc Lễ Hội Nhật Bản lần thứ 5.

Thông qua Lễ hội Nhật Bản lần thứ 5, Saigon Centre một lần nữa khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm mua sắm thông qua những sự kiện hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách.

Thông tin sự kiện: • Thời gian: 03/07/2026 – 19/07/2026

• Địa điểm: TTTM Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, TP.HCM

• Vào cửa: Miễn phí

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://shopping.saigoncentre.com.vn/vi/dang-dien-ra