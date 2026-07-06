Khách du lịch tăng cao, vì sao Cần Thơ vẫn loay hoay tìm sản phẩm

TPO - Nửa đầu năm, Cần Thơ đã đón hơn 7,5 triệu lượt khách, mang về doanh thu hơn 6.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng, du lịch Cần Thơ vẫn loay hoay trong bài toán chuyển hóa tài nguyên thành sản phẩm du lịch đặc trưng để hút khách.

Thông tin trên được các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra tại Hội nghị phát triển du lịch thành phố trong tình hình mới, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, tổ chức chiều 6/7.

Ông Sầm Long Giang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ - cho biết, trong nửa đầu năm nay, thành phố đón trên 7,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế hơn 382.000 lượt, khách lưu trú trên 2,8 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt hơn 6.600 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ).

Ông Sầm Long Giang - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ. Ảnh: Hoà Hội.

Theo ông Sầm Long Giang, sau sáp nhập địa giới hành chính, thành phố sở hữu tài nguyên phong phú cho du lịch, từ đô thị tới tự nhiên (sông nước, biển, rừng), văn hóa tâm linh, di tích... Tuy nhiên, việc chuyển hóa lợi thế này thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao vẫn còn hạn chế.

Ông Giang chỉ ra, sản phẩm du lịch của thành phố vẫn trùng lắp, nhỏ lẻ, thiếu tính trải nghiệm, chưa thu hút được nhà đầu tư cho các tổ hợp giải trí cao cấp, bến du thuyền quy mô lớn

"Ngành du lịch thành phố đang đứng trước yêu cầu phải tháo gỡ các điểm nghẽn, tổ chức lại các tuyến, điểm theo hướng liên kết chuỗi, tìm kiếm giải pháp mang tính đột phá, phát triển bền vững”, ông Giang nói.

PGS, TS. Đào Ngọc Cảnh - Trưởng khoa Du lịch và Quản trị Khách sạn - Nhà hàng, Trường Đại học Nam Cần Thơ - cho biết, Cần Thơ được quy hoạch thành trung tâm du lịch của vùng, nhưng chưa được phát huy tương xứng. Điều này do nghẽn hạ tầng kết nối, cơ chế điều phối và tình trạng "mạnh ai nấy làm" giữa các địa phương. Cần Thơ có sân bay nhưng khai thác chưa hiệu quả, hạ tầng bến bãi du lịch đường sông tại Bến Ninh Kiều còn quá chật hẹp.

PGS.TS Đào Ngọc Cảnh - Trưởng khoa Du lịch và Quản trị Khách sạn - Nhà hàng, Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Ông Cảnh đề xuất, Cần Thơ cần khẩn trương mở rộng, nâng cấp cảng du lịch, quy hoạch và đầu tư cảng du thuyền quốc tế dọc sông Hậu ra biển để đón tàu du lịch quốc tế lớn. Đẩy mạnh liên kết nhằm hình thành chuỗi giá trị khép kín, triệt tiêu tình trạng loạn giá, bảo vệ cảm xúc của du khách trên cả hành trình.

TS. Chung Lê Khang - Giảng viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM - cho rằng, Cần Thơ không thiếu tài nguyên du lịch, nhưng hạn chế lớn nhất là thiếu một cơ chế quản trị tích hợp để liên kết chuỗi trải nghiệm.

Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) vắng dẫn tàu buôn, thành phố phải đưa ra nhiều giải pháp để níu giữ điểm đến này cho du khách.

Để giải bài toán trên, ông Khang cho rằng, Cần Thơ cần tổ chức quản trị điểm đến (DMO) để điều phối toàn vùng; xây dựng chuỗi giá trị trải nghiệm Mekong trên lợi thế sông nước Cần Thơ - nông nghiệp Hậu Giang (cũ) - văn hóa biển Sóc Trăng (cũ). Đồng thời kết hợp phát triển kinh tế di sản sống với công nghệ số.