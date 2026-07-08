Bồ Đào Nha: Sân bay Lisbon náo loạn, cảnh sát bị tấn công

TPO - Một du khách người Ireland đã bị bắt sau khi gây ra vụ bạo lực nghiêm trọng tại sân bay Lisbon, Bồ Đào Nha, tấn công nhân viên sân bay và lực lượng cảnh sát, khiến nhiều sĩ quan bị thương trong lúc khống chế đối tượng.

Vụ việc xảy ra vào chiều 6/7 tại khu vực nhận hành lý của sân bay Lisbon. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông 26 tuổi liên tục hành hung những người xung quanh. Trong một đoạn clip, đối tượng đá vào ngực một nhân viên sân bay, trong khi đoạn video khác ghi lại cảnh một người đàn ông bị đánh ngã xuống đất.

Giữa tiếng la hét của nhiều hành khách yêu cầu đối tượng dừng lại, lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt để can thiệp. Tuy nhiên, người này tiếp tục chống trả quyết liệt và tấn công các sĩ quan đang làm nhiệm vụ.

Người đàn ông liên tục hành hung những người xung quanh. Nguồn: Dailymail.

Theo Cảnh sát An ninh Công cộng Bồ Đào Nha (PSP), ngay trước khi lực lượng chức năng có mặt, nghi phạm đã hành hung một nhân viên của công ty dịch vụ hàng không Menzies Aviation gần quán cà phê Versailles ở tầng 5 nhà ga sân bay.

Khi cảnh sát tiếp cận để lập lại trật tự và khống chế nghi phạm, người này có hành vi "cực kỳ bạo lực và hung hãn", trực tiếp tấn công các sĩ quan. Hậu quả, một số cảnh sát bị chấn thương phải điều trị y tế.

Dù bị chống trả quyết liệt, lực lượng chức năng vẫn khống chế thành công và bắt giữ nghi phạm, đảm bảo an toàn cho những người có mặt tại sân bay.

Người này có hành vi "cực kỳ bạo lực và hung hãn", trực tiếp tấn công các sĩ quan. Ảnh: Dailymail.

Sau khi bị bắt, đối tượng được đưa về khu tạm giữ của Bộ Chỉ huy Cảnh sát đô thị Lisbon.

Trong thông báo chính thức, PSP lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi tấn công cảnh sát theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Luis Neves cũng mô tả vụ việc là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Cách đây không lâu, một vụ việc tương tự xảy ra tại sân bay Hồng Kông - Trung Quốc, khi một công dân Anh dùng cột kim loại đập phá khoảng 10 quầy làm thủ tục tự động cùng nhiều hạng mục khác tại nhà ga số 1. Người này sau đó bị bắt với cáo buộc hủy hoại tài sản và tàng trữ 4 viên thuốc Viagra. Động cơ của vụ việc vẫn chưa được làm rõ.