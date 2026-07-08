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10 thành phố đáng sống nhất thế giới

Ngọc Ánh

TPO - Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục được vinh danh là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026. Thành phố này đạt điểm tuyệt đối ở 3 tiêu chí xếp hạng gồm mức độ ổn định, cơ sở hạ tầng và giáo dục.

Cơ quan nghiên cứu và phân tích Kinh tế EIU vừa công bố 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Tiêu chí xếp hạng bao gồm giáo dục, sự ổn định, y tế, cơ sở hạ tầng và văn hóa. Cơ quan này là một tổ chức nghiên cứu và phân tích toàn cầu trực thuộc tạp chí The Economist.

Bảng xếp hạng thành phố đáng sống được cơ quan này công bố thường niên.

Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng, đạt điểm tuyệt đối ở ba hạng mục gồm mức độ ổn định, cơ sở hạ tầng và giáo dục.

Copenhagen được quy hoạch với triết lý phục vụ con người. Không gian công cộng rộng rãi, vỉa hè thoáng đãng, đường dành cho xe đạp chiếm tỷ lệ lớn trong hạ tầng giao thông.

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Trải nghiệm ngắm cảnh từ du thuyền ở Copenhagen. Ảnh: X.

Người dân có thể dễ dàng di chuyển bằng xe đạp, đi bộ hoặc tàu điện, giảm áp lực giao thông và mang lại cảm giác an toàn, thân thiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Lần lượt xếp sau là Vienna (Áo), Melbourne (Australia), Sydney (Australia), Zurich (Thụy Sỹ), Geneva (Thụy Sỹ), Osaka (Nhật Bản), Adelaide (Australia), Vancouver (Canada) và Tokyo (Nhật Bản).

Theo người phát ngôn của EIU, việc Copenhagen liên tiếp giữ ngôi đầu đến từ sự kết hợp giữa điểm số xuất sắc về mức độ ổn định và cơ sở hạ tầng, cùng nền văn hóa, môi trường chất lượng và các dịch vụ công ở mức cao.

Bảng xếp hạng cho thấy Tây Âu vẫn là khu vực có mức độ đáng sống cao nhất, điểm trung bình đạt 91,7 nhưng thấp hơn một chút so với năm 2025. Trong khi đó, điểm trung bình của châu Á tăng 0,3 điểm lên 73,9, chủ yếu nhờ cải thiện về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tại các thành phố của Trung Quốc.

Người phát ngôn của EIU cho biết: "Chúng tôi đã nâng điểm số về chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành phố của Trung Quốc, phản ánh những cải thiện trên phạm vi toàn quốc về cơ chế tài trợ và đầu tư".

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Nhật Bản có tới hai thành phố trong nhóm đáng sống nhất thế giới.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh việc Trung Quốc triển khai hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn mới cùng với sự cải thiện trong việc cung cấp dịch vụ y tế.

Ở cuối bảng xếp hạng, Damascus (Syria) vẫn là thành phố có điều kiện sống kém nhất thế giới. Tuy nhiên, nhóm cuối bảng có sự xáo trộn khi Tehran (Iran) giảm xuống vị trí 164 do ảnh hưởng của chiến tranh, còn Kyiv (Ukraine) tụt xuống vị trí 166.

Bà Ana Nicholls - Giám đốc EIU - cho biết điểm số về mức độ đáng sống trung bình trên toàn cầu không thay đổi so với năm ngoái, bởi sự suy giảm về ổn định (ở Trung Đông) và những cải thiện về chăm sóc sức khỏe (ở châu Á) đã bù trừ cho nhau trên phạm vi 173 thành phố.

Ngọc Ánh
#EIU #10 thành phố đáng sống nhất #Copenhagen #Vienna #Melbourne #thành phố đáng sống #Nhật Bản #Tây Âu

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