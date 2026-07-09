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Hàng không - Du lịch

Trung Quốc - Bồ Đào Nha 'tung chiêu' gì đấu chung kết pháo hoa Đà Nẵng?

Duy Quốc

TPO - Hai đội pháo hoa đến từ Trung Quốc và Bồ Đào Nha đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bước vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra tối 11/7, hứa hẹn mang đến màn trình diễn mãn nhãn và cuộc đua hấp dẫn cho ngôi vô địch.

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Đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) là hai cái tên xuất sắc nhất giành quyền góp mặt trong đêm chung kết DIFF 2026 sau 5 đêm thi đầy kịch tính. Đây đều là những đại diện giàu kinh nghiệm của làng pháo hoa thế giới, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước vào cuộc cạnh tranh cuối cùng. Ảnh: Duy Quốc.
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Theo ghi nhận, tại khu vực trận địa pháo hoa bên sông Hàn, hai đội thi đang khẩn trương hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, kiểm tra kỹ thuật và lắp đặt hệ thống để sẵn sàng cho màn trình diễn quyết định vào đêm chung kết.
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Đại diện đội Trung Quốc cho biết sẽ mang đến chương trình dài khoảng 21 phút với chủ đề tôn vinh Đà Nẵng, thành phố du lịch an toàn, hiện đại và thân thiện. Màn trình diễn được xây dựng trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa nhằm khắc họa hình ảnh một Đà Nẵng trẻ trung, năng động và giàu sức sống.
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Theo đại diện đội thi, việc 3 năm liên tiếp góp mặt trong đêm chung kết DIFF là niềm tự hào lớn. Vì vậy, cả đội mong muốn dành tặng khán giả một màn trình diễn đặc biệt như lời tri ân cho sự đồng hành suốt những mùa lễ hội.
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Các đội đang gấp rút lắp đặt hàng nghìn quả pháo, sẵn sàng cho đêm chung kết.
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Trong khi đó, Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa, dấu ấn từng giúp đội giành giải Sáng tạo nhất tại DIFF 2025. Ở vòng loại, đội gây ấn tượng khi tái hiện hình ảnh lũy tre Việt Nam trên nền ca khúc Dòng máu Lạc Hồng, tạo nên một trong những tiết mục giàu cảm xúc nhất mùa giải năm nay.
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Bước vào chung kết, đội Bồ Đào Nha sẽ trình diễn tác phẩm "United Horizons: The Symphony of Convergence" (Những chân trời kết nối: Bản giao hưởng của hội tụ). Tiếp nối câu chuyện từ phần thi Beyond the Horizon, màn trình diễn sẽ đưa khán giả khám phá một Đà Nẵng hội tụ giữa thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo.
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Những bản nhạc giàu năng lượng cùng các hiệu ứng pháo hoa được dàn dựng công phu được kỳ vọng sẽ tạo nên cái kết bùng nổ, truyền tải hình ảnh một thành phố năng động, đang vươn mình kết nối với thế giới.

Trong đêm chung kết tối 11/7, ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng của DIFF 2026 gồm: Quán quân (20.000 USD), Á quân (10.000 USD), giải đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn (5.000 USD), giải Sáng tạo (5.000 USD) và giải Triển vọng (5.000 USD), cùng cúp và giấy chứng nhận.

Duy Quốc
#pháo hoa #DIFF 2026 #Đà Nẵng #chung kết #quốc tế #trung quốc #bồ đào nha #Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng #đêm chung kết DIFF 2026

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