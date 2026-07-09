Trung Quốc - Bồ Đào Nha 'tung chiêu' gì đấu chung kết pháo hoa Đà Nẵng?

TPO - Hai đội pháo hoa đến từ Trung Quốc và Bồ Đào Nha đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bước vào chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra tối 11/7, hứa hẹn mang đến màn trình diễn mãn nhãn và cuộc đua hấp dẫn cho ngôi vô địch.