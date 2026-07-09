Pakistan: Máy bay rơi xuống biển Ả Rập, 5 thành viên phi hành đoàn mất tích

TPO - Giới chức Pakistan đã xác định được vị trí xác chiếc máy bay chở hàng Boeing 737 của hãng K2 Airways sau khoảng 12 giờ tìm kiếm trên biển Ả Rập. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai để tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn mất tích.

Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan (PAA) cho biết chiếc Boeing 737 chở hàng của hãng K2 Airways gặp nạn khi đi từ Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sharjah đến thành phố Karachi, Pakistan.

Theo PAA, vào tối 7/7, phi hành đoàn đã thông báo máy bay gặp sự cố với hệ thống dẫn đường. Dữ liệu radar sau đó ghi nhận máy bay lao xuống nhanh và thay đổi hướng bay đột ngột trước khi mất liên lạc vào khoảng 21h21 cùng ngày (theo giờ địa phương).

Xác máy bay được phát hiện trên vùng biển Ả Rập. Ảnh: AFP.

Sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài khoảng 12 giờ, Hải quân Pakistan phối hợp với Cơ quan Cứu hộ Hàng hải đã xác định và nhận dạng thành công xác chiếc Boeing 737 được báo mất tích từ đêm trước.

Xác máy bay được phát hiện trên vùng biển Ả Rập, ngoài khơi thị trấn Ormara ở bờ biển phía nam Pakistan.

PAA cũng công bố các hình ảnh cho thấy lực lượng cứu hộ trục vớt nhiều mảnh vỡ thân máy bay từ một xuồng nhỏ lên tàu lớn. Trên các mảnh vỡ màu đỏ và trắng vẫn còn nhìn thấy dòng chữ "K2 Air".

Trong tuyên bố được đưa ra trước khi xác máy bay được tìm thấy, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ nỗi đau buồn và sự tiếc thương sâu sắc trước vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân.

Một nguồn tin cho biết, Hải quân Pakistan cùng nhiều tàu thương mại đã tham gia chiến dịch tìm kiếm, với sự hỗ trợ của các máy bay quân sự.

Theo dữ liệu sơ bộ từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay đã mất độ cao, sau đó tăng độ cao trở lại trước khi tiếp tục lao xuống đột ngột với tốc độ rất cao.

Chiếc Boeing 737 gặp nạn được sản xuất năm 1999. Ảnh: Banglanews24.

K2 Airways là hãng hàng không vận tải tư nhân của Pakistan, khai thác các chuyến bay chở hàng theo lịch trình và thuê chuyến trong nước cũng như quốc tế.

Theo dữ liệu của Airfleets.net, chiếc Boeing 737 gặp nạn được sản xuất năm 1999, từng hoạt động với vai trò máy bay chở khách cho Hãng hàng không Aeroflot và Garuda Indonesia trước khi được cải hoán thành máy bay chở hàng vào năm 2012.

Ngành hàng không Pakistan từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trong thập kỷ qua, trong đó có một số vụ xảy ra tại Karachi. Do những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn và quy trình cấp phép, Liên minh châu Âu từng cấm hãng hàng không quốc gia Pakistan khai thác trong không phận của khối suốt bốn năm trước khi dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2024.