Mỹ có sân bay mang tên Tổng thống Donald Trump

Theo thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), sân bay tại West Palm Beach, bang Florida đã chính thức được đổi tên theo Tổng thống Donald Trump vào ngày 9/7 (theo giờ địa phương). Trước đây sân bay này có tên Palm Beach.

Sự kiện đánh dấu lần đầu một sân bay ở Mỹ được đặt theo tên của một tổng thống đương nhiệm. Việc cập nhật biển hiệu, nhận diện thương hiệu và các tài liệu công khai sẽ được triển khai theo từng giai đoạn.

Tấm biển chào mừng ở sân bay sau khi được đổi tên. Ảnh: Reuters.

Trong quá trình chuyển đổi, mã định danh địa điểm sẽ được đổi từ PBI sang DJT.

Ngay trong ngày 9/7 (theo giờ địa phương), các hãng hàng không lớn của Mỹ như United Airlines và Delta Air Lines đã bắt đầu hiển thị mã sân bay mới DJT trên hệ thống đặt vé. Tuy nhiên, hành khách vẫn có thể tìm kiếm chuyến bay bằng mã cũ.

Theo CNBC, hiện có hơn 10 hãng hàng không khai thác các chuyến bay đến sân bay này, trong đó có những hãng nội địa lớn như Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines và Southwest Airlines.

Việc đổi tên được triển khai sau khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis ký ban hành sắc lệnh đổi tên sân bay hồi đầu năm 2026.

Theo phía sân bay, tổng chi phí cho việc đổi tên ước tính khoảng 5,5 triệu USD.

Bang Florida đã phân bổ 2,75 triệu USD cho dự án. Phần kinh phí còn lại sẽ được chi trả từ ngân sách hoạt động và chương trình cải tạo cơ sở hạ tầng của Sở Quản lý Sân bay địa phương.

Trong phần hỏi đáp trên website, đại diện sân bay cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng việc đổi tên theo quy định có thể được hành khách đón nhận theo nhiều cách khác nhau, chúng tôi trân trọng sự ủng hộ liên tục của quý vị trong giai đoạn chuyển đổi này. Dù một số yếu tố có thể thay đổi theo thời gian, trọng tâm của chúng tôi vẫn không thay đổi: Mang đến một trải nghiệm sân bay an toàn, đáng tin cậy và thân thiện".

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One tại sân bay quốc tế Palm Beach hồi tháng 3/2026.

Sân bay quốc tế Tổng thống Donald J. Trump nằm gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump tại Palm Beach, Florida, ông thường xuyên sử dụng sân bay này cho các chuyến đi.

Eric Trump - con trai của Tổng thống Trump - cho biết, Trump Force One - biệt danh của chuyên cơ riêng thuộc Trump Organization - là chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay sau khi đổi tên.

"Tôi vừa là một người con, vừa là người gần như mỗi ngày đều khởi hành từ sân bay này, nên sẽ luôn tự hào khi nhìn thấy chữ cái viết tắt DJT trên thẻ lên máy bay của mình", Eric Trump viết trên mạng xã hội X.