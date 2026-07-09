Giá vàng lao dốc, dầu tăng vọt sau tuyên bố mới của ông Trump

TPO - Giá vàng thế giới đồng loạt giảm trong khi giá dầu bật tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã "đổ vỡ", làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông và tác động đến lạm phát toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,9%, xuống còn 4.067,39 USD/ounce, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng mất 1,8%, chốt ở mức 4.082,40 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, diễn biến mới trong quan hệ Mỹ - Iran đã khiến tâm lý thị trường thay đổi nhanh chóng. Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures - cho rằng, việc căng thẳng giữa hai nước leo thang trở lại sau khi triển vọng ngừng bắn gần như không còn, khiến hàng loạt tài sản rủi ro đều đồng loạt giảm giá và vàng cũng không ngoại lệ.

Giá vàng thế giới đồng loạt giảm, giá dầu bật tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

Trong báo cáo công bố ngày 7/7, Ngân hàng Bank of America đã giảm dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 14% còn 4.360 USD/ounce do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn cho rằng giá vàng có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce khi chu kỳ thắt chặt tiền tệ kết thúc.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,9% xuống 58,25 USD/ounce; bạch kim mất 3,6% còn 1.580,92 USD/ounce; palladium giảm 4,5% xuống 1.219,84 USD/ounce.

Trong khi vàng suy yếu, thị trường năng lượng ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng, sau thông tin quân đội Mỹ bắt đầu triển khai các cuộc không kích mới nhằm vào Iran.

Trước đó, cả hai loại dầu thô chuẩn đều đã khép phiên ở mức cao nhất trong hơn 2 tuần. Giá dầu Brent tăng hơn 5%, chốt ở 78,02 USD/thùng và tiếp tục lên 79,28 USD/thùng vào cuối phiên giao dịch. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 74,76 USD/thùng, tăng so với mức chốt phiên trước đó là 73,52 USD/thùng.