Generali nhận cú đúp giải thưởng về công nghệ và dịch vụ khách hàng tại Insurance Asia Awards 2026

Ngày 7/7/2026, Generali Việt Nam tự hào nhận hai giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2026, gồm danh hiệu "Sáng kiến trí tuệ nhân tạo của năm" (AI initiative of the year – Vietnam) và "Sáng kiến dịch vụ khách hàng của năm" (Customer service initiative of the year – Vietnam). Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực toàn diện của Generali trong thực thi chiến lược phát triển bền vững, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện thực hóa cam kết trở thành “Người bạn trọn đời” của khách hàng.

Generali Việt Nam tự hào nhận hai giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2026

Insurance Asia Awards là giải thưởng uy tín thường niên do tạp chí Insurance Asia tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu nổi bật về tăng trưởng, sáng kiến đổi mới, chất lượng dịch vụ và đóng góp vào việc nâng tầm tiêu chuẩn của ngành bảo hiểm tại từng quốc gia.

Năm 2025, Generali Việt Nam cũng từng được trao “cú đúp” tại Insurance Asia Awards với hai danh hiệu “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm” và “Sáng kiến trong chi trả bồi thường bảo hiểm của năm”. Bước sang năm 2026, trong bối cảnh ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam tiếp tục chuyển mình theo các quy định pháp lý mới, Generali tiếp tục ghi dấu ấn ở hai trụ cột trọng yếu: ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao dịch vụ khách hàng.

Đại diện Generali Việt Nam cùng đại diện ban tổ chức tại Lễ trao giải Insurance Asia Awards 2026

Đặc biệt, thành tích năm nay càng thêm ý nghĩa khi đánh dấu cột mốc 15 năm Generali hiện diện tại thị trường Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền vững, mà còn là minh chứng cho sứ mệnh trở thành “Người bạn trọn đời” của hàng triệu gia đình Việt Nam.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ về cột mốc đặc biệt này: “Trong 15 năm có mặt tại Việt Nam, Generali luôn kiên định xây dựng niềm tin khách hàng như nền tảng cho mọi chiến lược phát triển. Hai giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2026 là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của toàn thể đội ngũ trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách toàn diện.”

“Sáng kiến trí tuệ nhân tạo của năm”

Tại Generali Việt Nam, trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là công nghệ hỗ trợ vận hành mà đã trở thành nền tảng chiến lược giúp chuyển đổi toàn bộ hành trình bảo hiểm, từ tư vấn, tham gia bảo hiểm đến phục vụ khách hàng.

Ở giai đoạn tư vấn, Generali đã tiên phong triển khai nền tảng AI Trainer & Sales Assistant kết hợp chatbot AI và công cụ cố vấn học tập thông minh nhằm hỗ trợ đội ngũ tư vấn tài chính nâng cao kiến thức sản phẩm, tiếp cận thông tin nhanh chóng và cải thiện chất lượng tư vấn.

Ở giai đoạn tham gia bảo hiểm, Generali đưa vào vận hành hệ thống voice-bot ứng dụng AI hỗ trợ ghi âm tư vấn bảo hiểm, đáp ứng các yêu cầu về minh bạch và bảo vệ khách hàng. Giải pháp này tự động kiểm tra tính đầy đủ của nội dung tư vấn, phát hiện bất thường và nhận diện nguy cơ can thiệp giọng nói trước khi phát hành hợp đồng. Từ tháng 8/2025, hơn 22.500 khách hàng và tư vấn tài chính đã tham gia vào quy trình này, tương đương hơn 30% tổng số hồ sơ phát hành, trong đó hơn 98% trường hợp được AI xác thực tự động.

Bà Hồ Thị Việt Hà – Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Chiến lược Doanh nghiệp (trái) cùng ông Bùi Phan Bảo Nghi - Phó Tổng Giám đốc Công nghệ Thông tin và Nghiệp vụ Bảo hiểm (phải) tại lễ trao giải

Generali còn ứng dụng AI trong xử lý tài liệu và tự động hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm và phát hành hợp đồng. Nhờ đó, thời gian xử lý hồ sơ bồi thường giảm khoảng 40%, hơn 70% hồ sơ bồi thường kỹ thuật số được xử lý trong vòng ba ngày làm việc trong quý IV/2025, đồng thời thời gian phát hành hợp đồng trung bình được rút ngắn xuống còn 2,1 ngày làm việc.

Ông Bùi Phan Bảo Nghi, Phó Tổng Giám đốc Công nghệ Thông tin và Nghiệp vụ Bảo hiểm của Generali Việt Nam, chia sẻ: “Tại Generali, mỗi ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, đều bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản: Công nghệ này sẽ mang lại giá trị gì cho khách hàng và hỗ trợ đội ngũ tư vấn tốt hơn như thế nào? Khi được ứng dụng đúng vào từng điểm chạm trong hành trình khách hàng, từ tư vấn đến giải quyết quyền lợi bảo hiểm, công nghệ không chỉ giúp tối ưu quy trình mà còn mang đến trải nghiệm nhất quán, minh bạch và nhanh chóng hơn.”

“Sáng kiến dịch vụ khách hàng của năm”

Song song với hành trình ứng dụng công nghệ, Generali Việt Nam cũng được vinh danh với giải thưởng “Sáng kiến dịch vụ khách hàng của năm” nhờ Chương trình Chăm sóc Khách hàng VITA-Sereno & Chương trình Tri ân Khách hàng, đánh dấu bước chuyển từ mô hình phục vụ theo yêu cầu sang chủ động đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình bảo vệ.

Theo đó, cứ mỗi sáu tháng, Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của Generali sẽ gọi điện để gửi lời cảm ơn, giải thích lại các quyền lợi cốt lõi và hướng dẫn khách hàng tận dụng tối đa giá trị bảo vệ đang sở hữu. Thay vì những cuộc gọi theo kịch bản cố định, mỗi cuộc trò chuyện đều được cá nhân hóa dựa trên nhu cầu, lịch sử sản phẩm và hành trình tham gia bảo hiểm của từng khách hàng.

Bà Hồ Thị Việt Hà – Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Chiến lược Doanh nghiệp Generali Việt Nam chia sẻ tại lễ trao giải Insurance Asia Awards 2026

Sau mỗi cuộc gọi, khách hàng tiếp tục nhận được thư điện tử Tóm tắt Quyền lợi với nội dung ngắn gọn, trực quan và dễ hiểu. Đồng thời, chatbot AI Như Ý hỗ trợ tức thời các thắc mắc liên quan đến thủ tục và hồ sơ, góp phần mang đến trải nghiệm thuận tiện và liền mạch hơn tại mọi điểm chạm.

Bên cạnh đó, Chương trình Tri ân Khách hàng được triển khai trên toàn quốc nhằm ghi nhận sự đồng hành của khách hàng thông qua cơ chế quay số trúng thưởng minh bạch dành cho những khách hàng duy trì hợp đồng hiệu lực và hoàn thành đóng phí. Không đơn thuần là hoạt động khuyến mại, chương trình được thiết kế như một lời cảm ơn ý nghĩa, giúp tăng cường sự gắn kết giữa Generali và khách hàng.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực. Đến cuối năm 2025, Generali ghi nhận tỷ lệ duy trì hợp đồng đạt 86%, tăng 4 điểm phần trăm so với đầu năm; đồng thời chỉ số ghi nhận mức độ hài lòng của khách hàng (R-NPS) đạt 61 điểm trong quý IV/2025, vượt mức trung bình của thị trường.

Hai giải thưởng quốc tế uy tín lần này không chỉ ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng của Generali, mà còn tiếp thêm động lực để công ty tiếp tục mang đến các giải pháp bảo vệ toàn diện, minh bạch và dễ tiếp cận, trở thành “Người bạn trọn đời” đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt Nam.