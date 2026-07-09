Thương vụ hơn 30 tỷ USD của Apple

TPO - Apple chi hơn 30 tỷ USD để mua chip từ Broadcom theo một hợp đồng kéo dài đến năm 2031, trong bối cảnh hãng công nghệ này tiếp tục đẩy mạnh chuỗi cung ứng tại Mỹ, hưởng ứng chính sách phát triển ngành bán dẫn trong nước của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ngày 8/7, Apple thông báo đã ký được hợp đồng cung ứng chip trị giá hơn 30 tỷ USD với Broadcom, có thời hạn đến năm 2031. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy mở rộng năng lực sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu Broadcom tăng hơn 4%, trong khi cổ phiếu Apple giảm nhẹ.

Theo Apple, thỏa thuận được ký kết vào đầu tuần này bao gồm việc cung cấp các bộ lọc FBAR (Film Bulk Acoustic Resonator) - dòng chip tần số vô tuyến phục vụ kết nối không dây trên các thiết bị của hãng. Apple cho biết hai công ty đã cùng phát triển loại chip này từ năm 2023.

Apple chi hơn 30 tỷ USD để mua chip từ Broadcom theo một hợp đồng kéo dài đến năm 2031. Ảnh: Tahawul Tech.

Trong khuôn khổ hợp tác, Broadcom sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD để mở rộng nhà máy tại Fort Collins, bang Colorado. Apple cho biết dự án sẽ giúp sản xuất ít nhất 15 tỷ con chip, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng tỷ lệ linh kiện được sản xuất trong nước của hãng.

Tổng Giám đốc Apple Tim Cook cho biết, các linh kiện tiên tiến được sản xuất tại Fort Collins đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại hiệu năng và khả năng kết nối mà người dùng kỳ vọng. Ông khẳng định Apple sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào các nhà cung cấp có trụ sở tại Mỹ, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ vì đã hỗ trợ các dự án như thỏa thuận hợp tác với Broadcom.

Vào tháng 8/2025, Apple đã nâng cam kết đầu tư tại Mỹ lên 600 tỷ USD trong vòng bốn năm, tăng thêm 100 tỷ USD so với kế hoạch được công bố trước đó. Động thái này cho thấy chiến lược đẩy mạnh đầu tư và nội địa hóa chuỗi cung ứng của Apple trong bối cảnh Mỹ tăng cường hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn.