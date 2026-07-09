Tiếp cận thị trường bằng chiến lược phát triển cộng đồng, UNIQLO được đón nhận nhiệt liệt khi có mặt tại Đà Nẵng

Ngày 3/7/2026, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu UNIQLO (Nhật Bản) chính thức vận hành cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng, đặt trong TTTM AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê. Với quy mô hơn 1.500 m², cơ sở này cung cấp toàn bộ các dòng sản phẩm LifeWear thế hệ mới. Trong ngày đầu mở cửa, đơn vị ghi nhận hơn 5.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Xu hướng này tiếp tục duy trì ổn định với hàng ngàn lượt khách mỗi ngày trong giai đoạn tiếp theo, tạo không khí sôi động cho thị trường thương mại miền Trung dịp giữa năm.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước mở rộng mạng lưới phân phối của thương hiệu tại Việt Nam, mà còn đồng điệu với làn sóng dịch chuyển dòng vốn FDI của Nhật Bản vào Đà Nẵng. Bên cạnh khối ngành công nghiệp nặng và công nghệ cao, lĩnh vực dịch vụ và thương mại bán lẻ đang trở thành không gian đầu tư mới. Việc UNIQLO thiết lập sự hiện diện tại đây cho thấy đánh giá nghiêm túc của doanh nghiệp về tiềm năng tiêu dùng, quy mô dân số và tốc độ đô thị hóa tại khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Cửa hàng thứ 32 của UNIQLO nhận được tín hiệu đáng mừng ngay ngày đầu khai trương hôm 3/7.

Tích hợp yếu tố văn hóa địa phương vào sản phẩm

Tại thị trường Đà Nẵng, doanh nghiệp áp dụng phương thức tiếp cận gắn liền với văn hóa bản địa nhằm rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng sở tại. Thông qua Bộ sưu tập áo thun UTme! mang chủ đề “Đà Nẵng xin chào”, các biểu tượng truyền thống và đặc trưng của mảnh đất xứ Quảng như Mỳ Quảng, đèn lồng Hội An và làng chiếu Cẩm Nê được giới thiệu tới công chúng qua góc nhìn hội họa của các nghệ sĩ Việt Nam.

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Đồng thời, thương hiệu cũng triển khai dự án "Bản đồ địa phương" ngay tại không gian mua sắm. Đây là sáng kiến nhằm kết nối người tiêu dùng địa phương cũng như du khách quốc tế với các hộ kinh doanh cá thể, các điểm ẩm thực truyền thống xung quanh khu vực cửa hàng. Việc tôn vinh các giá trị văn hóa đặc trưng là cách doanh nghiệp tạo mối liên kết trực tiếp, thực chất với cộng đồng, thay vì chỉ áp dụng một mô hình vận hành thương mại rập khuôn từ bên ngoài. Phương thức này giúp thương hiệu ngoại quốc nhanh chóng xác lập vị thế dựa trên sự tôn trọng bản sắc địa phương.

Chiều sâu chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam

Nhìn từ cột mốc Đà Nẵng, có thể thấy các hoạt động này nằm trong chuỗi kế hoạch dài hạn được triển khai liên tục và bền bỉ từ năm 2021 đến nay. Quá trình hoạt động của UNIQLO tại Việt Nam ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Các mối quan hệ đối tác chiến lược này giúp doanh nghiệp cụ thể hóa các chương trình hỗ trợ cộng đồng, đi thẳng vào giải quyết các nhu cầu an sinh thực tế của xã hội thay vì chỉ dừng lại ở các chiến dịch mang tính thời điểm.

Trong số các chương trình phát triển bền vững được UNIQLO theo đuổi, giáo dục được doanh nghiệp lựa chọn làm nền tảng cốt lõi. Đây được xem là hướng đi mang tính giải pháp vĩ mô, tạo ra những thay đổi đồng bộ cho xã hội từ gốc rễ. Doanh nghiệp tập trung tài trợ học bổng dài hạn, nâng cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học vùng khó khăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các trường vùng sâu xa ở miền núi phía Bắc, miền Trung…

Thực tế triển khai các dự án trong những năm qua khẳng định một tư duy mới về vai trò của doanh nghiệp bán lẻ hiện đại. Giá trị của trang phục hiện nay không chỉ dừng lại ở công năng sử dụng hay tính thẩm mỹ thời thượng, mà còn thể hiện ở trách nhiệm xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Từ việc ưu tiên sử dụng nguyên liệu tái chế, tối ưu hóa quy trình sản xuất giảm phát thải carbon, cho đến các hoạt động quyên góp trang phục đã qua sử dụng cho người dân vùng sâu vùng xa, xây dựng trường lớp mới cho học sinh khó khăn…, thời trang đang trở thành công cụ mạnh mẽ truyền tải các thông điệp nhân văn và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Niềm vui của học sinh và giáo viên khi điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh có thêm phòng học sáng sủa, khang trang từ dự án của UNIQLO

Sự đón nhận của thị trường Đà Nẵng trong những ngày đầu khai trương cho thấy hiệu quả thực tế của phương thức kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Đối với các đô thị đang trên đà phát triển mạnh mẽ như Đà Nẵng, việc thu hút các thương hiệu toàn cầu có chiến lược phát triển bền vững mang lại giá trị kép. Nó vừa thúc đẩy hoạt động thương mại nội địa, nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị nội lực và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng dân cư sở tại.