Giá vàng hôm nay (9/7): Lùi về mốc 148,5 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh ngày thứ 3 liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 148,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua. Chỉ trong 3 ngày, giá vàng miếng SJC giảm gần 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 148,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC duy trì mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm liên tiếp theo giá thế giới (ảnh: Châu Sa).

Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương đương và thấp hơn giá vàng miếng SJC 200.000 - 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 144,3 - 148,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 145,5 - 148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.075 USD/ounce, giảm 71 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.211 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.081 - 26.471 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.400 - 26.420 đồng/USD (mua - bán), giảm 50 đồng chiều mua vào và 60 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Đáng chú ý, giá USD trên thị trường tự do hiện thấp hơn giá bán tại Vietcombank khoảng 50 đồng/USD, trái ngược với xu hướng phổ biến khi tỷ giá "chợ đen" thường cao hơn tỷ giá ngân hàng.