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Xử phạt nhà hàng ở Nha Trang bị du khách tố 'chặt chém'

Phùng Quang

TPO - Sau phản ánh của một du khách về việc bị tính giá cá bò hòm 2,9 triệu đồng/kg, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra và xử phạt chủ nhà hàng Ngọc Tâm hơn 20 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Ngày 10/7, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hơn 20 triệu đồng đối với ông N.T.T., chủ nhà hàng Ngọc Tâm, do vi phạm trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, an toàn thực phẩm và quản lý giá.

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Cá bò hòm. Ảnh minh họa.

Trước đó, UBND phường tiếp nhận phản ánh của ông T.A.H., du khách đến từ Hà Nội, về việc ăn uống tại nhà hàng Ngọc Tâm vào ngày 4/6. Theo phản ánh, nhà hàng tính giá cá bò hòm 2,9 triệu đồng/kg; với phần ăn nặng 0,4kg, du khách phải thanh toán 1,16 triệu đồng theo hóa đơn.

Du khách cho biết trước khi chế biến món ăn, nhà hàng không niêm yết hoặc cung cấp bảng giá để khách tham khảo mà chỉ thông báo giá bằng lời nói.

Qua kiểm tra, UBND phường Nha Trang xác định nhà hàng Ngọc Tâm có ba hành vi vi phạm hành chính gồm: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh; kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.

Đối với phản ánh nhà hàng "chặt chém" khi bán cá bò hòm với giá 2,9 triệu đồng/kg, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết qua làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng không xác định có hành vi "chặt chém".

Phùng Quang
#Nha Trang #xử phạt #cá bò hòm #chặt chém

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