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Hàng không - Du lịch

Thảo Ngân Pleiku Hotel: Nơi lưu trú tận tâm và sẻ chia cùng cộng đồng

Tiền Lê

Có địa chỉ tại số 230 đường Lê Duẩn (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Thảo Ngân Pleiku Hotel không chỉ là khách sạn 3 sao với hệ thống phòng nghỉ hiện đại, tiện nghi mà còn luôn hướng đến các giá trị nhân văn.

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Khách sạn thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi, hỗ trợ chi phí lưu trú cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhà trong thời gian điều trị tại Pleiku, góp phần san sẻ gánh nặng với những gia đình đang cần sự giúp đỡ.
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Bên cạnh các hoạt động vì cộng đồng, Thảo Ngân Pleiku Hotel mang đến không gian nghỉ ngơi sạch sẽ, yên tĩnh với nhiều hạng phòng phù hợp cho khách du lịch, khách công tác và gia đình.
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Khách sạn sở hữu vị trí thuận tiện tại trung tâm thành phố Pleiku, dễ dàng kết nối đến bệnh viện, sân bay và các điểm tham quan nổi tiếng của Gia Lai. Du khách được trải nghiệm nhiều tiện ích như bãi đậu xe rộng, Wi-Fi tốc độ cao, phòng gym miễn phí, trà, cà phê và nước uống miễn phí cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.
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Không gian tiếp khách sang trọng, lịch sự. Khách sạn có phòng họp hội nghị 60 khách đạt tiêu chuẩn chất lượng và phòng Gym & Spa beauty; bãi đậu xe rộng rãi hơn 3 xe 45 chỗ. Thảo Ngân Pleiku Hotel có 42 phòng lưu trú, sức chứa hơn 120 khách với Hệ Thống nhà hàng Buffet sáng, cơm đoàn, tiệc hội nghị.
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Với phương châm “Kinh doanh bằng sự tử tế – Phục vụ bằng cả tấm lòng”, Thảo Ngân Pleiku Hotel mong muốn trở thành điểm dừng chân đáng tin cậy, nơi mỗi vị khách đều cảm nhận được sự chu đáo, ấm áp và những giá trị tốt đẹp mà khách sạn luôn theo đuổi.
Tiền Lê
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