Thảo Ngân Pleiku Hotel: Nơi lưu trú tận tâm và sẻ chia cùng cộng đồng

Có địa chỉ tại số 230 đường Lê Duẩn (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Thảo Ngân Pleiku Hotel không chỉ là khách sạn 3 sao với hệ thống phòng nghỉ hiện đại, tiện nghi mà còn luôn hướng đến các giá trị nhân văn.