Thảo Ngân Pleiku Hotel: Nơi lưu trú tận tâm và sẻ chia cùng cộng đồng

Có địa chỉ tại số 230 đường Lê Duẩn (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Thảo Ngân Pleiku Hotel không chỉ là khách sạn 3 sao với hệ thống phòng nghỉ hiện đại, tiện nghi mà còn luôn hướng đến các giá trị nhân văn.
Khách sạn sở hữu vị trí thuận tiện tại trung tâm thành phố Pleiku, dễ dàng kết nối đến bệnh viện, sân bay và các điểm tham quan nổi tiếng của Gia Lai. Du khách được trải nghiệm nhiều tiện ích như bãi đậu xe rộng, Wi-Fi tốc độ cao, phòng gym miễn phí, trà, cà phê và nước uống miễn phí cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.
Với phương châm “Kinh doanh bằng sự tử tế – Phục vụ bằng cả tấm lòng”, Thảo Ngân Pleiku Hotel mong muốn trở thành điểm dừng chân đáng tin cậy, nơi mỗi vị khách đều cảm nhận được sự chu đáo, ấm áp và những giá trị tốt đẹp mà khách sạn luôn theo đuổi.