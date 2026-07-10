Gia Lai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên cao nguyên Kon Hà Nừng

Gia Lai có đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (cao nguyên Kon Hà Nừng – PV), góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học.

Ngày 10/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phê duyệt hai đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, cả hai đề án đều xác định hoạt động du lịch phải góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học. Cùng với đó, tạo ra các loại hình, sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng gắn liền với đặc trưng khu bảo tồn, tạo nguồn thu ngoài ngân sách để từng bước tự chủ kinh phí bảo vệ rừng.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Thác K50 hùng vĩ của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Đối với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đến năm 2030, đề án đặt mục tiêu thu hút ít nhất 3 nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết phát triển du lịch sinh thái, cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng (đường tuần tra kết hợp du lịch, bãi đỗ xe, trung tâm cứu hộ động vật, vườn thực vật, khu lưu trú và các công trình phụ trợ). Đồng thời, tại đây sẽ phát triển Trung tâm Dịch vụ Hành chính, Điểm nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Nai và Điểm nghỉ dưỡng sinh thái Kon Ka Kinh; hướng tới tự chủ 20% kinh phí bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo việc làm cho khoảng 400 lao động.

Định hướng đến năm 2045, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đạt doanh thu khoảng 78 tỷ đồng/năm, nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt tối thiểu 2 tỷ đồng/năm; mở rộng thêm 2 điểm du lịch mới là điểm trải nghiệm văn hoá sinh thái Suối Ngọc và Điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Nhà Đầm; thu hút ít nhất 4 nhà đầu tư và hướng tới tự chủ 80% kinh phí bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là đón khoảng 30.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế chiếm tối thiểu 10%, du khách lưu trú qua đêm chiếm hơn 30% tổng số; doanh thu từ hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đạt khoảng 30 tỷ đồng/năm; nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt ít nhất 800 triệu đồng/năm.

Khu bảo tồn phấn đấu thu hút ít nhất 3 nhà đầu tư để liên doanh, liên kết và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch, hướng đến tự chủ 30% kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đến năm 2045, Kon Chư Răng dự kiến đón khoảng 150.000 lượt khách mỗi năm, trong đó, khách quốc tế chiếm tối thiểu 25%; tổng thu đạt trên 225 tỷ đồng/năm.

Các lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và sở ngành bên trong rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện đề án du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là 539 tỷ đồng (vốn xã hội hóa chiếm hơn 473,2 tỷ đồng). Đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tổng vốn dự kiến trên 342 tỷ đồng (vốn xã hội hóa hơn 295,3 tỷ đồng).

Cả hai đề án đều yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường; đồng thời triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy, quản lý môi trường, khuyến khích áp dụng mô hình du lịch “zero carbon”, ưu tiên sử dụng xe điện và năng lượng tái tạo.