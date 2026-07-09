Những con số ấn tượng của du lịch Gia Lai

Chỉ trong 6 tháng toàn tỉnh Gia Lai đón 8.750.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 19,0% so với cùng kỳ năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ đồng.

Ngày 9/7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2026) tại Khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ôn lại truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển của ngành du lịch Việt Nam, đồng thời khẳng định năm 2026 là dấu mốc quan trọng đối với Gia Lai khi tỉnh được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đây là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế biển, rừng, cao nguyên, bản sắc văn hóa và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Bà Hạnh cho biết, năm 2026, Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực của tỉnh trong quá trình phát triển du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức hơn 60 sự kiện trong và ngoài tỉnh gắn với chủ đề của từng Quý.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá và kết nối thị trường trong và ngoài nước. Song với với đó là công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai được đẩy mạnh và kịp thời, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương, nhất là Quy Nhơn lọt Top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026 được Giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best do nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vinh danh; Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 do Tạp chí Lonely Planet bình chọn; đạt danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN lần thứ 3; cuối tháng 6/2026, Tạp chí Lonely Planet vừa công bố Quy Nhơn lọt Top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới cho du lịch biển năm 2026.

Nhờ đó, 6 tháng toàn tỉnh đón 8.750.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 19,0% so với cùng kỳ năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ đồng.

“Những con số trên cho thấy tốc độ tăng trưởng du lịch của Gia Lai đang ở mức cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành du lịch cả nước trong cùng kỳ, đồng thời thuộc nhóm các địa phương có mức phục hồi và phát triển khá trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin.

2026 ngành du lịch Gia Lai có nhiều dấu mốc đột phá ấn tượng.

Theo bà, đến nay, toàn tỉnh có 1.257 cơ sở lưu trú với 23.197 phòng, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 15 khách sạn 4 sao, 19 khách sạn 3 sao, cùng hệ thống cơ sở lưu trú đạt chuẩn ngày càng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách du lịch.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đạt 18,5 triệu lượt khách, 1,1 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu 35.000 tỷ đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, theo bà Hạnh, trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Gia Lai trên cơ sở khai thác lợi thế khác biệt giữa biển và cao nguyên; ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa bản địa, du lịch thể thao, du lịch MICE và du lịch chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Bà nhấn mạnh: “Hình thành các sản phẩm có khả năng tạo dấu ấn như tuyến du lịch biển Quy Nhơn – Nhơn Châu – Cồn Chim. Cùng với đó là không gian du lịch Biển Hồ - Kon Ka Kinh – Kon Chư Răng – Kon Hà Nừng, các làng văn hóa Bahnar, Jrai. Các sản phẩm du lịch đêm và các không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sắc”.

Đặc biệt, ngành chú trọng đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược; xúc tiến quảng bá theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, chuyển mạnh từ quảng bá truyền thống sang marketing số; tăng cường liên kết vùng giữa khu vực biển và Tây Nguyên; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp; phát triển đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên, nhân lực du lịch số đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Mỗi người dân là một đại sứ du lịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành du lịch đã đạt được.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành du lịch đã đạt được trong thời gian qua và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương trong phát triển du lịch, nhất là trong việc tổ chức thành công các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, Gia Lai sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt với hệ sinh thái biển, rừng, cao nguyên, khu dự trữ sinh quyển thế giới, cùng bản sắc văn hóa đặc sắc và sự thân thiện, hiếu khách của người dân. Đây là những giá trị cốt lõi cần được gìn giữ để phát triển du lịch theo hướng chiều sâu, nâng cao chất lượng và trải nghiệm của du khách. Đặc biệt, cần tiếp tục bảo tồn các làng nghề, phát huy hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng.

“Ngành du lịch cần tập trung khắc phục những hạn chế về hạ tầng và chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ, để mỗi người dân thực sự trở thành một đại sứ du lịch. Cùng với đó tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp lữ hành lớn nhằm xây dựng các tour, tuyến và sản phẩm du lịch hấp dẫn, phát triển kinh tế đêm để kéo dài thời gian lưu trú của du khách”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị.