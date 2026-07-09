Orion Việt Nam khẳng định lợi thế xuất khẩu với hệ thống chứng nhận Halal

Trong bối cảnh Nghị định 127/2026/NĐ-CP có hiệu lực, việc sở hữu và duy trì các chứng nhận Halal được xem là lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của các thị trường mục tiêu, đồng thời tận dụng các chính sách hỗ trợ phát triển ngành Halal trong nước.

Orion Food Vina hiện sở hữu ba chứng nhận Halal gồm GCC, JAKIM và MUI, khẳng định lợi thế xuất khẩu tại các khu vực Trung Đông, Đông Nam Á và châu Phi.

Các chứng nhận phục vụ thị trường trọng điểm

Orion Food Vina hiện duy trì ba chứng nhận Halal gồm GCC, JAKIM và MUI, phục vụ hoạt động xuất khẩu sản phẩm đến các thị trường có yêu cầu riêng về tiêu chuẩn Halal.

Cụ thể, chứng nhận GCC được áp dụng cho các sản phẩm xuất khẩu đến khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và một số thị trường Trung Đông, châu Phi. Chứng nhận JAKIM đáp ứng yêu cầu của thị trường Malaysia, trong khi chứng nhận MUI được sử dụng cho các sản phẩm xuất khẩu sang Indonesia.

Mỗi thị trường có hệ thống tiêu chuẩn và cơ chế công nhận riêng. Tuy nhiên, điểm chung của các chứng nhận là yêu cầu doanh nghiệp chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát thành phần sản phẩm và duy trì quy trình sản xuất phù hợp với các nguyên tắc Halal.

Việc được cấp chứng nhận không đồng nghĩa doanh nghiệp chỉ trải qua một lần đánh giá. Trong suốt thời gian chứng nhận còn hiệu lực, doanh nghiệp phải duy trì hệ thống quản lý Halal và sẵn sàng đáp ứng các đợt đánh giá giám sát định kỳ, tái đánh giá khi gia hạn hoặc kiểm tra đột xuất khi phát sinh khiếu nại, rủi ro hay dấu hiệu không phù hợp.

Đối với hàng hóa đã xuất khẩu, cơ quan quản lý tại nước nhập khẩu vẫn có thể tiếp tục kiểm tra thông qua hồ sơ lô hàng, chứng nhận Halal, thông tin ghi nhãn, thủ tục thông quan hoặc hoạt động giám sát lưu thông trên thị trường.

Kiểm soát từ nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất

Để được chứng nhận Halal, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống kiểm soát xuyên suốt từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến vận hành dây chuyền sản xuất, thay vì chỉ tập trung vào thành phẩm cuối cùng.

Ở khâu nguyên liệu, tất cả thành phần sử dụng trong sản phẩm đều phải được xác minh nguồn gốc và mức độ phù hợp với tiêu chuẩn Halal. Doanh nghiệp không được sử dụng nguyên liệu, phụ gia hoặc chất hỗ trợ chế biến có nguồn gốc từ heo, huyết, đồ uống có cồn, chất gây say hoặc các thành phần bị xem là Haram và Najs theo quy định Hồi giáo.

Đối với các nguyên liệu có nguồn gốc động vật như gelatin, enzyme, chất béo, chất nhũ hóa hay một số loại hương liệu, doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn gốc Halal và khả năng truy xuất trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bên cạnh nguyên liệu, dây chuyền sản xuất cũng là nội dung được kiểm soát nghiêm ngặt. Máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất và khu vực chế biến phải được vệ sinh, quản lý theo quy trình nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm chéo với các thành phần không đạt chuẩn Halal.

Các công đoạn đóng gói, lưu kho và vận chuyển cũng nằm trong phạm vi đánh giá. Điều này nhằm bảo đảm sản phẩm duy trì trạng thái phù hợp với tiêu chuẩn Halal trong suốt quá trình sản xuất và lưu thông.

Có thể thấy, chứng nhận Halal không chỉ đánh giá công thức sản phẩm mà còn xem xét toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng, khả năng kiểm soát nguyên liệu và vận hành sản xuất của doanh nghiệp.

Mở rộng sản phẩm và thị trường Halal

Việc duy trì các chứng nhận Halal đã tạo nền tảng để Orion Food Vina mở rộng cả danh mục sản phẩm lẫn phạm vi xuất khẩu tại các thị trường có đông người tiêu dùng Hồi giáo.

Hiện doanh nghiệp có 11 sản phẩm đạt chứng nhận Halal và đang xuất khẩu, tập trung ở các nhóm ChocoPie, ChocoPie Double Choco, Custard và O’Rice – Bánh gạo nướng An. Trong thời gian tới, Orion tiếp tục xúc tiến chứng nhận và mở rộng xuất khẩu đối với các nhóm sản phẩm như Stick Gum, kẹo họng và Gouté.

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm, mạng lưới thị trường Halal của doanh nghiệp cũng được mở rộng. Các sản phẩm Halal của Orion hiện đã có mặt tại 19 quốc gia gồm Indonesia, Iran, Ethiopia, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Malaysia, Somalia, Kuwait, Brunei, Bahrain, Lebanon, Qatar, Jordan, Mauritius, Oman, Yemen, Nam Phi, Iraq và Afghanistan.

Theo số liệu nội bộ, các quốc gia Hồi giáo hiện đóng góp khoảng 40-50% doanh thu xuất khẩu hằng năm của Orion Food Vina. Đây là một trong những nhóm thị trường trọng điểm của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển xuất khẩu dài hạn.

Trong thời gian tới, Orion tiếp tục củng cố hiện diện tại Trung Đông, đồng thời mở rộng sang châu Phi và khu vực CIS. Việc duy trì hệ thống chứng nhận Halal không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu pháp lý của từng thị trường mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm đạt chuẩn Halal ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu