Trung tâm Bảo hiểm đầu tiên của NNX mang ý nghĩa gì?

Sau khi ra mắt thương hiệu, NNX INSURANCE tiếp tục khai trương Trung tâm Bảo hiểm đầu tiên tại Hà Nội. Không chỉ là một điểm giao dịch, mô hình này thể hiện định hướng kết hợp giữa công nghệ và dịch vụ trực tiếp nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ tư vấn, tham gia đến hỗ trợ thực hiện quyền lợi bảo hiểm.

Chỉ một ngày sau khi công bố chiến lược thương hiệu vào ngày 07/07, ngày 08/07, NNX INSURANCE chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Bảo hiểm đầu tiên tại 298 Tây Sơn, Hà Nội.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược xây dựng Hệ thống bảo hiểm toàn quốc của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh một lựa chọn đáng chú ý: trong khi thị trường bảo hiểm ngày càng đẩy mạnh chuyển đổi số, NNX vẫn đầu tư phát triển điểm giao dịch trực tiếp nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong suốt quá trình tham gia và sử dụng bảo hiểm.

Theo số liệu của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2025 ước đạt hơn 237.000 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu tham gia bảo hiểm của người dân tiếp tục gia tăng. Cùng với sự phát triển của các kênh phân phối trực tuyến, kỳ vọng của khách hàng cũng thay đổi. Nếu trước đây doanh nghiệp cạnh tranh chủ yếu bằng sản phẩm và mức phí, thì hiện nay trải nghiệm trong suốt vòng đời hợp đồng ngày càng trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Việc ứng dụng công nghệ đã giúp quá trình tìm hiểu và tham gia bảo hiểm trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, hành trình của khách hàng không dừng lại ở thời điểm ký hợp đồng. Khi cần giải thích quyền lợi, xử lý các vấn đề phát sinh hoặc thực hiện yêu cầu bồi thường, nhiều người vẫn mong muốn có một địa chỉ để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Đây cũng là khoảng trống trong trải nghiệm khách hàng mà nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đang nỗ lực cải thiện.

Trong bối cảnh đó, việc NNX đưa Trung tâm Bảo hiểm đầu tiên vào hoạt động mang ý nghĩa vượt ra ngoài một điểm giao dịch thông thường. Trung tâm được định vị là điểm chạm dịch vụ, nơi khách hàng được tư vấn lựa chọn giải pháp phù hợp, giải thích quyền lợi, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng hợp đồng và đồng hành khi phát sinh yêu cầu bồi thường.

Thông qua hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm uy tín, NNX phát triển và phân phối các giải pháp bảo hiểm vi mô với danh mục sản phẩm như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cá nhân, hoàn tiền viện phí cùng nhiều giải pháp bảo vệ tài chính khác. Các sản phẩm được xây dựng theo triết lý "Dễ hiểu - Dễ mua - Dễ bồi thường", hướng tới việc đưa bảo hiểm đến gần hơn với người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng bình dân. Trung tâm Bảo hiểm sẽ là nơi khách hàng được tư vấn để lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, đồng thời được hỗ trợ trong suốt quá trình tham gia và sử dụng bảo hiểm.

"Chúng tôi mong muốn thay đổi cách người dân trải nghiệm bảo hiểm. Đến với NNX, khách hàng không chỉ dễ tìm hiểu, dễ tham gia mà còn được đội ngũ chuyên viên đồng hành trong suốt quá trình thực hiện quyền lợi. Với những hồ sơ đầy đủ, NNX đặt mục tiêu hỗ trợ tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ trong khoảng 60 phút trước khi chuyển đến doanh nghiệp bảo hiểm xử lý theo quy định", Ông Phạm Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ NNX, chia sẻ.

Theo ông Đạo, việc đưa Trung tâm Bảo hiểm vào hoạt động thể hiện định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm của NNX. Doanh nghiệp lựa chọn mô hình kết hợp giữa công nghệ và dịch vụ trực tiếp (Phygital), cho phép khách hàng chủ động tìm hiểu, đăng ký và quản lý hợp đồng trên nền tảng số, đồng thời luôn có thể gặp trực tiếp đội ngũ tư vấn khi cần. Công nghệ giúp đơn giản hóa quy trình, còn sự đồng hành trực tiếp góp phần nâng cao trải nghiệm và củng cố niềm tin của khách hàng đối với bảo hiểm.

Không chỉ phục vụ khách hàng tại Hà Nội, Trung tâm Bảo hiểm đầu tiên còn là mô hình nền tảng để NNX từng bước mở rộng mạng lưới trên toàn quốc. Là công ty thành viên của F88, NNX được thành lập với sứ mệnh giúp mọi người được bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống bằng các sản phẩm bảo hiểm đơn giản, thiết thực và dễ tiếp cận.

Kế thừa năng lực vận hành và mạng lưới gần 1.000 cửa hàng của F88, doanh nghiệp định hướng phát triển thêm các điểm giao dịch tại nhiều địa phương, kết hợp với nền tảng công nghệ để hình thành hệ thống dịch vụ xuyên suốt từ tư vấn, phân phối đến hỗ trợ thực hiện quyền lợi.

Việc khai trương Trung tâm Bảo hiểm đầu tiên vì vậy không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của NNX mà còn phản ánh xu hướng kết hợp giữa công nghệ và dịch vụ trực tiếp trong lĩnh vực bảo hiểm. Đây là nền tảng để doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hệ thống bảo hiểm toàn quốc, đưa các giải pháp bảo vệ tài chính đến gần hơn với người dân Việt Nam.