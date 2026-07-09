Bộ Xây dựng: Kiểm soát giá vật liệu, ngăn đầu cơ găm hàng

TPO - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương quản lý, kiểm soát giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, thao túng giá.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số địa phương công bố chậm, đặc biệt là chỉ số giá xây dựng khi đến nay vẫn có nơi mới công bố đến quý IV/2025. Bên cạnh đó, giá một số loại vật liệu như cát, đá xây dựng... chưa phản ánh đúng diễn biến thực tế của thị trường trong thời gian qua, ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Giá nhiều loại vật liệu như cát, đá xây dựng ở một số địa phương chưa phản ánh đúng diễn biến thực tế của thị trường.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn đã ban hành.

Các địa phương được đề nghị tăng cường quản lý, bình ổn và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, nhất là thép, xi măng, cát, đá xây dựng, nhựa đường... Đồng thời, cấp có thẩm quyền phải xử lý kịp thời hành vi găm hàng, thao túng giá nhằm bảo đảm giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng được công bố sát với giá thị trường.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý, trong tháng 6, giá nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel, đã giảm so với trước. Vì vậy, các địa phương cần chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, khảo sát thị trường, rà soát giá vật liệu xây dựng để kịp thời điều chỉnh, công bố mức giá phù hợp với diễn biến thực tế.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện việc khảo sát, thu thập và công bố thông tin về giá vật liệu xây dựng, xác định và công bố chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định.