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Kinh tế

'Cá mập' đồng loạt xả vàng

Hồng Nhung

TPO - Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng trên toàn cầu ghi nhận dòng vốn rút ròng lên tới 8,9 tỷ USD trong tháng 6, đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp chứng kiến làn sóng bán ra khi giá vàng lao dốc dưới sức ép từ chính sách tiền tệ cứng rắn của Mỹ và những lo ngại lạm phát gia tăng.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETF vàng đã bị rút ròng 8,9 tỷ USD trong tháng 6. Riêng các quỹ tại khu vực Bắc Mỹ chiếm tới 5,5 tỷ USD, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao.

Tháng 6 cũng là tháng giảm thứ 4 liên tiếp của giá vàng, với mức giảm 11,7%. Đà lao dốc của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh lập trường "diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng kỳ vọng lạm phát. Điều này khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng gia tăng, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn.

Hiệp hội Vàng Thế giới cho biết tổng giá trị tài sản được quản lý (AUM) của các quỹ ETF vàng đã giảm 13% trong tháng 6, xuống còn 526 tỷ USD. Lượng vàng nắm giữ của các quỹ giảm 74 tấn, còn 4.047 tấn. Làn sóng bán ra diễn ra sau khi giá vàng điều chỉnh mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục.

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Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng trên toàn cầu ghi nhận dòng vốn rút ròng lên tới 8,9 tỷ USD trong tháng 6. Ảnh: Reuters.

Trong tháng 6, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục phát đi tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn, trong khi xung đột giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Lợi suất trái phiếu thực tăng cùng đồng USD mạnh lên đã làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 6, các quỹ ETF vàng tại Bắc Mỹ đã ghi nhận dòng vốn rút ròng 7,7 tỷ USD, đánh dấu khởi đầu năm yếu nhất của khu vực kể từ năm 2013.

Tại châu Âu, các quỹ ETF vàng mất thêm 818 triệu USD trong tháng 6 sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản - lần tăng đầu tiên kể từ tháng 9/2023.

Ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, dòng vốn cũng chuyển sang trạng thái tiêu cực với tổng giá trị rút ròng 262 triệu USD trong tháng 6. Australia ghi nhận mức rút vốn lớn nhất với 197 triệu USD, và Nam Phi mất 36 triệu USD.

Dù vậy, Hiệp hội Vàng Thế giới cho rằng triển vọng của các quỹ ETF vàng vẫn được hỗ trợ bởi những bất ổn kéo dài về địa chính trị, tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính. Những yếu tố này có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư và duy trì vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong danh mục đầu tư.

Bất chấp đợt rút vốn mạnh trong tháng 6, dòng vốn toàn cầu vẫn tích cực ở mức 8 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026.

Châu Á là khu vực dẫn đầu với 12 tỷ USD vốn ròng đổ vào trong sáu tháng đầu năm, mức cao nhất từng ghi nhận trong một nửa đầu năm. Tuy nhiên, riêng tháng 6, khu vực này lại chứng kiến dòng vốn rút kỷ lục 2,3 tỷ USD, chủ yếu đến từ các quỹ tại Trung Quốc.

Trái ngược với xu hướng chung, các quỹ ETF vàng tại Ấn Độ tiếp tục thu hút dòng tiền khi nhiều nhà đầu tư coi đợt giảm giá của vàng là cơ hội để gia tăng vị thế.

Tính chung sáu tháng đầu năm, lượng vàng do các quỹ ETF trên toàn cầu nắm giữ vẫn tăng thêm 18 tấn. Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản quản lý giảm 6% do giá vàng suy yếu trong giai đoạn này.

Hồng Nhung
BeInCrypto
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