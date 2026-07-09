Giá xăng E10 giảm về sát 20.000 đồng/lít

TPO - Từ 15h hôm nay (9/7), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh theo chu kỳ mới. Giá xăng E5RON92 và E10RON95 tiếp tục giảm, trong đó giá E10 về sát ngưỡng 20.000 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng gần 600 đồng/lít.

Theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương, căn cứ diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ từ ngày 2 đến 8/7 và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h ngày 9/7.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, xuống tối đa 19.191 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III giảm 412 đồng/lít, còn tối đa 20.003 đồng/lít.

Đây là lần giảm tiếp theo của mặt hàng xăng sinh học E10 sau khi được triển khai rộng rãi trên toàn quốc từ đầu tháng 6.

Ngược lại, dầu diesel 0.05S tăng 569 đồng/lít lên mức tối đa 21.745 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg, xuống còn 13.735 đồng/kg.

Giá xăng E10 giảm từ 15h chiều nay.

Theo bảng tính giá cơ sở của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành vừa qua diễn biến trái chiều. Giá xăng RON92 bình quân ở mức 94,9 USD/thùng và RON95 ở mức 97,4 USD/thùng, trong khi dầu diesel tăng lên 116,4 USD/thùng.

Diễn biến này là nguyên nhân chính khiến giá xăng trong nước tiếp tục đi xuống, còn dầu diesel tăng giá trở lại sau nhiều kỳ biến động.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học, 200 đồng/kg đối với dầu mazut và không trích lập đối với dầu diesel. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, đồng thời theo dõi sát diễn biến thế giới để có biện pháp điều hành phù hợp trong các kỳ tiếp theo.