'Bữa ăn hạnh phúc' đưa Trường Chu Văn An tỏa sáng tại đấu trường sức khỏe học đường châu Á

Lãnh đạo Tập đoàn AIA trao giải cho Đại diện các Trường đạt giải

Đây là hoạt động trọng điểm của Chương trình Trường học Lành mạnh nhất AIA (AIA Healthiest Schools – AHS) do Tập đoàn AIA khởi xướng, nhằm khuyến khích học sinh từ 5 đến 16 tuổi biến lối sống lành mạnh thành hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Dự án “Bữa ăn hạnh phúc” của Trường Tiểu học Chu Văn An hướng đến xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho học sinh thông qua giáo dục dinh dưỡng, mô hình vườn rau hữu cơ và các hoạt động trải nghiệm nấu ăn. Sau một thời gian triển khai, dự án đã giúp cải thiện đáng kể chế độ dinh dưỡng của học sinh, tăng tỷ lệ các em đạt cân nặng khỏe mạnh, đồng thời góp phần khôi phục niềm tin của phụ huynh đối với bữa ăn học đường.

Thành tích của Trường Tiểu học Chu Văn An nằm trong bức tranh chung nhiều khởi sắc của AHS trong mùa giải năm nay. Ra mắt từ năm 2022, AHS không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên toàn khu vực và hiện đã có mặt tại 10 thị trường châu Á – Thái Bình Dương, đồng hành cùng các trường học và cộng đồng đưa sức khỏe, hạnh phúc trở thành một phần trong đời sống học đường thông qua bốn trụ cột: Dinh dưỡng lành mạnh, Lối sống năng động, Sức khỏe tinh thần và Sức khỏe & Phát triển bền vững.

Khu trưng bài các dự án tiêu biểu tham gia cuộc thi mùa 4

Cuộc thi mùa 2025 – 2026 ghi nhận số lượng bài dự thi cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của chương trình cũng như cam kết ngày càng lớn của các nhà giáo dục và học sinh trong việc thúc đẩy những sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng. Nhiều bài dự thi cho thấy cách các trường học biến ý tưởng đột phá thành thói quen thường nhật, tạo ảnh hưởng tích cực đến hành vi của học sinh, gia đình và cộng đồng, trong đó không ít sáng kiến đã chứng minh được hiệu quả bền vững theo thời gian.

Ông Stuart A. Spencer, Phó Tổng Giám đốc Marketing Tập đoàn AIA kiêm Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi, chia sẻ: “Trường học Lành mạnh nhất AIA là một trong những chương trình giáo dục sức khỏe học đường hàng đầu tại châu Á, giúp các em học sinh chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân bằng cách biến kiến thức thành hành động. Trên khắp khu vực, chúng ta đang chứng kiến tình trạng học sinh ngày càng ít vận động, chế độ dinh dưỡng kém lành mạnh và áp lực tâm lý ngày càng gia tăng ở giới trẻ. Các nghiên cứu cho thấy những can thiệp từ sớm có thể tạo nên thay đổi tích cực và lâu dài.

Thông qua chương trình này, các em không chỉ hình thành thói quen sống khỏe mà còn rèn luyện những kỹ năng thiết yếu như tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm. Chương trình không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, mà còn thúc đẩy sự thay đổi hành vi bền vững – minh chứng rõ nét cho cam kết của AIA trong việc giúp mọi người Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn”.

Các trường đạt giải đã được vinh danh tại lễ trao giải khu vực tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000 USD nhằm hỗ trợ các trường tiếp tục triển khai những sáng kiến về sức khỏe và hạnh phúc học đường.

Theo đó, giải Quán quân khu vực được trao cho Trường Trung học cơ sở Kapten Fatubaa (Indonesia). Tại một ngôi làng vùng biên giới xa xôi, nơi học sinh phải băng rừng, vượt sông để đến trường, Trường SMP IL Kapten Fatubaa đã biến bài toán rác thải của địa phương thành một cơ hội học tập đầy ý nghĩa.

Thông qua dự án “Huka Upcycling Project”, học sinh tận dụng vỏ chuối để sản xuất kem, phân hữu cơ và phân bón dạng lỏng – kết hợp giáo dục khoa học với tinh thần khởi nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng. Sáng kiến đã mang lại lợi ích cho hơn 1.000 người dân, góp phần nâng cao nhận thức về môi trường, hỗ trợ nông dân địa phương và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.

Giải Sức khỏe và Phát triển bền vững thuộc về Trường Trung học Angchum (Campuchia). Các chiến dịch do học sinh khởi xướng, kết hợp cùng sự đồng hành của cộng đồng, đã thúc đẩy việc giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao ý thức vệ sinh và bảo vệ môi trường, qua đó hình thành các thói quen sống bền vững và cải thiện sức khỏe cho cả học sinh lẫn cộng đồng xung quanh.

Giải Sức khỏe tinh thần được trao cho Trường Tiểu học Thực nghiệm Shanhu Puhui (Trung Quốc). Dự án “Emotion Eco-Park” giúp học sinh phát triển khả năng nhận diện cảm xúc và giải quyết xung đột thông qua các hoạt động được thiết kế bài bản cùng những không gian học tập chuyên biệt. Sáng kiến đã góp phần giảm đáng kể xung đột trong trường học và xây dựng môi trường học đường tích cực hơn.

Giải Lối sống năng động thuộc về Trường Tiểu học Quốc gia Manir (Malaysia). Chương trình “Sihat Aktif Manirian” ứng dụng công nghệ số để theo dõi tiến độ và thiết lập mục tiêu, khuyến khích học sinh hình thành thói quen sống khỏe mỗi ngày. Kết quả cho thấy học sinh đã cải thiện đáng kể ý thức uống đủ nước, nâng cao thể lực và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Ông Nguyễn Quang Duy Phó tổng Giám đốc Marketing và Phát triển Kinh doanh Kênh Đối tác AIA Việt Nam chúc mừng Đại diện Trường Tiểu học Chu Văn An

Giải Dinh dưỡng lành mạnh được trao cho Trường Tiểu học Chu Văn An, Việt Nam. Dự án “Bữa ăn hạnh phúc” đã giúp cải thiện đáng kể chế độ dinh dưỡng của học sinh, tăng tỷ lệ các em đạt cân nặng khỏe mạnh và khôi phục niềm tin của phụ huynh đối với bữa ăn học đường.

Theo Ban tổ chức, mùa giải AHS 2026 – 2027 sẽ mở rộng thêm hai thị trường mới là Myanmar và New Zealand, bên cạnh các thị trường hiện có gồm Việt Nam, Australia, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Sri Lanka và Thái Lan.

Việc mở rộng phạm vi hoạt động sẽ giúp AIA lan tỏa những tác động tích cực của chương trình đến nhiều học sinh và cộng đồng hơn trên khắp châu Á – Thái Bình Dương, tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu của Tập đoàn là giúp mọi người Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn. Để tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng truy cập ahs.aia.com.