Tập đoàn TH được vinh danh 'Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động'

Tập đoàn TH được vinh danh “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động” tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026 với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero", do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ngày 8/7.

Ban Tổ chức nhận định TH là một trong 10 doanh nghiệp được biểu dương nhờ triển khai mạnh mẽ mô hình kinh tế xanh, nỗ lực đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và phát triển mô hình sản xuất kinh doanh bền vững. Kết quả xét chọn căn cứ vào đề cử từ địa phương đồng thời tham chiếu bộ công cụ, tài liệu của Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam (WEC-VN) và được đánh giá hồ sơ bởi các chuyên gia độc lập.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH đại diện nhận biểu trưng “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động” do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao tại sự kiện.

Danh hiệu là sự ghi nhận cho hành trình kiên định theo đuổi mô hình kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn mà Tập đoàn TH đã bền bỉ xây dựng trong suốt nhiều năm qua, từ khâu sản xuất tới tiêu dùng, kiến tạo mô hình phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, đúng như triết lý mà Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn, đã tâm niệm: "Trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy".

Ngay từ khi thành lập năm 2009, Nhà sáng lập TH đã lựa chọn con đường phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen, đổi mới sáng tạo và tôn trọng tự nhiên với mong muốn mang đến những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và tạo ra những giá trị lâu dài cho xã hội.

Điện mặt trời trên các mái trang trại bò sữa TH.

Triết lý "Trân quý Mẹ Thiên nhiên" được hiện thực hóa bằng hàng loạt dự án đầu tư quy mô lớn ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa tập trung, chế biến thực phẩm và quản trị chuỗi giá trị khép kín. TH đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại TH, lượng phát thải khí nhà kính được tính toán theo chuẩn quốc tế GHG Protocol, đồng thời cập nhật theo hướng dẫn mới nhất trong Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu (AR6) của IPCC. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều được theo dõi các chỉ số và ứng dụng các biện pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Cường độ phát thải khí nhà kính trên mỗi đơn vị sản phẩm của Tập đoàn giảm đều qua các năm, thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ hướng tới phát thải ròng bằng “0” năm 2050. Năm 2023 và 2024, hai đơn vị thành viên là Công ty CP sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đạt trung hòa carbon theo các tiêu chuẩn quốc tế và được thẩm định bởi tổ chức độc lập uy tín Control Union. Hai đơn vị cũng cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon trong những năm tiếp theo.

Những con số ấn tượng về giảm phát thải tại các nhà máy của Tập đoàn TH năm 2025.

Thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời của Tập đoàn tăng dần qua các năm. Năm 2025, tổng sản lượng điện mặt trời áp mái của Tập đoàn đạt 14.726.000 kWh, tương ứng mỗi năm Tập đoàn giảm phát thải hơn 9.700 tấn CO2. Đặc biệt, cường độ sử dụng năng lượng của nhà máy sữa TH đã giảm 25% từ 0,14 năm 2023 xuống 0,105 năm 2025 nhờ áp dụng các biện pháp tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng.

Bên cạnh đó, các công ty thành viên của tập đoàn TH đều xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghệ cao, đạt chuẩn xả thải QC 62:2016/BTNMT. Các nguồn rác thải như bùn sinh học, phân thải được thu gom ống kín, xử lý tái sử dụng thành phân bón hữu cơ và vật liệu đệm nền chuồng. Thông qua các biện pháp này, các trang trại TH đã giảm được ít nhất 70% lượng phát thải metan so với biện pháp thông thường.

Các biện pháp giảm phát thải nhựa cũng được áp dụng mạnh mẽ. TH sử dụng thìa sữa chua làm bằng chất liệu sinh học thân thiện hơn với môi trường từ năm 2018, và tiếp đó, năm 2022 bắt đầu cắt giảm 50% lượng thìa đi kèm các thùng sữa chua. Nhờ các biện pháp như bỏ màng co nắp chai, giảm độ dày nhãn và trọng lượng chai nhựa, mỗi năm nhà máy Núi Tiên có thể giảm gần 600 tấn nhựa.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp TH được biểu dương tại hạng mục “Doanh nghiệp Xanh – Net Zero Hành động” là sự minh bạch của Báo cáo Phát triển bền vững. Báo cáo lần đầu phát hành năm 2018 theo Chuẩn mực Sáng kiến báo cáo toàn cầu – GRI. Thông qua Báo cáo Phát triển bền vững thường niên, các chỉ số và thông tin ESG được thể hiện chi tiết và dựa trên 6 trụ cột Phát triển bền vững gồm: dinh dưỡng và sức khỏe, giáo dục, môi trường, cộng đồng, con người, phúc lợi động vật. Hàng năm, các đơn vị kiểm toán thứ ba độc lập đều tham gia, đảm bảo các số liệu trọng yếu, đảm bảo cam kết minh bạch và trách nhiệm giải trình của Tập đoàn.