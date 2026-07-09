TP.HCM thúc đẩy hợp tác với Bắc Kinh về quản trị đô thị, bảo vệ môi trường

Trong bối cảnh quy mô đô thị ngày càng mở rộng, áp lực về rác thải, ô nhiễm không khí và giao thông gia tăng, TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Bắc Kinh trong kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải rắn, phát triển giao thông xanh và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị.

Ngày 7/7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đoàn đại biểu UBND TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Minh Thạnh làm trưởng đoàn đã hội kiến Phó Thị trưởng Bắc Kinh Văn Hiến và làm việc với các cơ quan chức năng của thủ đô Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đánh giá quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP.HCM với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh.

Đoàn tham quan nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Cao An Đồn - Bắc Kinh

Thông tin về tình hình phát triển của TP.HCM sau một năm sáp nhập hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Bùi Minh Thạnh cho biết quy mô kinh tế của thành phố hiện chiếm khoảng 25% GDP cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đóng góp khoảng một phần ba tổng thu ngân sách quốc gia.

Bên cạnh những lợi thế và dư địa phát triển, TP.HCM đang đối mặt với nhiều thách thức của một đại đô thị đông dân, có tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong đó, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, kiểm soát ô nhiễm không khí, giảm phát thải và phát triển hệ thống giao thông bền vững là những vấn đề thành phố đặc biệt quan tâm.

Viếng thăm Đại sứ quán VN tại Trung Quốc

Theo lãnh đạo TP.HCM, giữa TP.HCM và Bắc Kinh có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và quản trị một đô thị quy mô lớn. Thành phố mong muốn nghiên cứu, tham khảo những kinh nghiệm phù hợp của Bắc Kinh trong phòng, chống ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải rắn, phát triển giao thông xanh và chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Hai địa phương cũng có nhiều dư địa hợp tác trong ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản trị đô thị, nâng cao năng lực giám sát, dự báo và xử lý các vấn đề môi trường.

Tìm hiểu hệ thống quản lý môi trường tại trung tâm quan trắc sinh thái và môi trường thành phố Bắc Kinh

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị hai thành phố tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo, tăng cường kết nối giữa các sở, ngành và cơ quan chuyên môn; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Bắc Kinh tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác trong những lĩnh vực doanh nghiệp có thế mạnh và TP.HCM đang có nhu cầu.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP.HCM mời đại diện thành phố Bắc Kinh tham dự Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 và Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP.HCM lần thứ 2, dự kiến tổ chức trong năm 2026.

Phó Thị trưởng Bắc Kinh Văn Hiến đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố đối với Việt Nam. Theo ông Văn Hiến, TP.HCM và Bắc Kinh đều là những đô thị có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và giữ vai trò động lực phát triển quan trọng.

Hai thành phố cùng đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực quản trị đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Đây là cơ sở để hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các cơ quan chuyên môn và triển khai những chương trình hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Phía Bắc Kinh thống nhất thúc đẩy hợp tác với TP.HCM trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh; đồng thời ủng hộ việc thiết lập các kênh trao đổi trực tiếp giữa sở, ngành và cơ quan chuyên môn hai địa phương.

Cùng ngày, đoàn đại biểu TP.HCM làm việc với lãnh đạo chính quyền Khu Đông Thành và tham dự tọa đàm với Ban Quản lý Khu công nghệ Trung Quan Thôn Đông Thành cùng các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng. Đoàn tìm hiểu kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường và phát triển thị trường tín chỉ carbon.

Trước đó, đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban Quản lý đô thị Bắc Kinh, khảo sát Trung tâm Chỉ huy Quản lý đô thị và Trạm quan trắc sinh thái, môi trường. Nội dung làm việc tập trung vào kinh nghiệm ứng dụng dữ liệu lớn, công nghệ số và AI trong giám sát, điều hành đô thị.

Chuyến công tác được kỳ vọng góp phần mở rộng hợp tác giữa TP.HCM và Bắc Kinh theo hướng thiết thực, tập trung vào những vấn đề mà các đại đô thị đang cùng đối mặt, đặc biệt là bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ trong quản trị đô thị hiện đại