Lan tỏa mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ trang trại nông sản Hòa Khương

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung những ngày hè, khi nhiều cánh đồng khô nứt vì thời tiết khắc nghiệt, Trang trại Nông sản Hòa Khương ở xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng vẫn phủ một màu xanh mát mắt. Những luống rau phát triển tươi tốt, đàn gà, đàn vịt khỏe mạnh, ao cá đầy sức sống… tạo nên một bức tranh nông nghiệp yên bình và tràn đầy hy vọng.

Sạch từ nông trại đến bàn ăn

Điều tạo nên sự khác biệt của Trang trại Nông sản Hòa Khương không nằm ở quy mô, mà ở triết lý sản xuất. Ngay từ những ngày đầu, các thành viên sáng lập xác định sẽ không chạy theo năng suất bằng mọi giá mà hướng đến xây dựng một quy trình sản xuất khép kín, tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn và bền vững.

Đoàn hội nông dân xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) tham quan mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại trang trại nông sản Hòa Khương

Mỗi ngày, anh Phan Văn Vương (33 tuổi), một trong những thành viên sáng lập trang trại, vẫn cùng công nhân chăm sóc từng luống rau, từng đàn gà, đàn vịt và kiểm tra hệ thống chăn nuôi. Với anh, nông nghiệp sạch không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe của cộng đồng. Theo anh Vương, thay vì phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp và phân bón hóa học như nhiều mô hình truyền thống, trang trại chủ động xây dựng khu sản xuất thức ăn riêng cho vật nuôi. Nguyên liệu được lựa chọn kỹ, nghiền, phối trộn rồi ép thành cám viên theo công thức phù hợp với từng loại vật nuôi. Việc chủ động nguồn thức ăn giúp kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào, hạn chế tối đa nguy cơ tồn dư các chất không mong muốn, đồng thời giúp vật nuôi phát triển tự nhiên và khỏe mạnh hơn.

Không dừng lại ở đó, trang trại còn đầu tư hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ Nhật Bản. Toàn bộ phân từ heo, gà và vịt sau khi thu gom được xử lý bằng máy móc hiện đại để tạo thành phân hữu cơ phục vụ cây trồng.

Khu vực nuôi sâu Canxi tạo nguồn nguồn đạm tự nhiên giàu dinh dưỡng để nuôi gà, cá và nhiều loại vật nuôi khác

Một điểm đặc biệt khác của mô hình là khu nuôi sâu canxi. Các phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch được tận dụng làm thức ăn cho sâu. Sau quá trình sinh trưởng, sâu canxi lại trở thành nguồn đạm tự nhiên giàu dinh dưỡng để nuôi gà, cá và nhiều loại vật nuôi khác. Nhờ vậy, chất thải của công đoạn này lại trở thành nguyên liệu của công đoạn khác, tạo nên một vòng tuần hoàn gần như khép kín, vừa giảm chi phí sản xuất, vừa hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường.

Theo anh Vương, nông nghiệp tuần hoàn không phải con đường dễ đi. Mô hình này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn, yêu cầu người làm nông phải có kiến thức kỹ thuật và dành nhiều thời gian chăm sóc hơn so với phương thức sản xuất truyền thống. Tuy nhiên, điều nhận lại không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn là sự an tâm khi mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thức ăn, quy trình chăn nuôi đến khâu xử lý môi trường.

“Làm nông nghiệp sạch thì chi phí ban đầu cao, công chăm sóc nhiều hơn. Mọi nguồn thức ăn, chất thải đều được xử lý tuần hoàn để đảm bảo thức ăn sạch. Nông nghiệp tuần hoàn tuy đầu tư phải bài bản, khoa học nhưng đổi lại là sự an tâm và bền vững lâu dài”, anh Vương chia sẻ. Triết lý ấy cũng giúp Trang trại nông sản Hòa Khương từng bước tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng trong bối cảnh thực phẩm an toàn ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình.

Nông sản từ trang trại nông sản Hòa Khương ngày càng uy tín với người tiêu dùng Đà Nẵng

Sự đồng hành tiếp thêm niềm tin

Không chỉ sản xuất nông sản sạch, Trang trại Hòa Khương còn trở thành địa chỉ tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều đoàn nông dân trong và ngoài thành phố. Từ đầu năm đến nay, nhiều đoàn của Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh các địa phương đã đến tham quan mô hình. Đặc biệt, trang trại còn đón đoàn Hội Cựu chiến binh nước bạn Lào đến tìm hiểu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Mỗi đoàn khách đến đây đều được các thành viên sáng lập trực tiếp giới thiệu từng công đoạn sản xuất, từ xây dựng hệ thống chuồng trại, sản xuất thức ăn, xử lý chất thải cho đến quy trình chăm sóc vật nuôi theo hướng hữu cơ.

“Khi được giới thiệu về mô hình chăn nuôi tuần hoàn, các nông dân đều rất phấn khởi. Được lan tỏa mô hình đến nhiều địa phương giúp bà con mạnh dạn phát triển nông nghiệp sạch là điều rất ý nghĩa. Càng có nhiều mô hình tuần hoàn thì càng có nhiều nông sản sạch đến với người dân, môi trường cũng được bảo vệ tốt hơn”, anh Vương nói. Đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà những người trẻ xây dựng trang trại mong muốn hướng đến, không chỉ tạo ra sản phẩm sạch mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững.

Bên cạnh sự nỗ lực của những người làm nông, sự đồng hành của chính quyền địa phương cũng trở thành động lực quan trọng giúp mô hình phát triển. Mới đây, Trung tâm Khuyến nông TP Đà Nẵng đã hỗ trợ trang trại 900 con gà H’Mông cùng thức ăn, tổng giá trị khoảng 130 triệu đồng trong chương trình phát triển mô hình nuôi gà lấy trứng bằng thức ăn hữu cơ.

Theo anh Vương, sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp giảm bớt khó khăn về chi phí đầu tư mà còn tiếp thêm niềm tin để những người trẻ tiếp tục theo đuổi con đường nông nghiệp sạch.

“Chính những sự đồng hành, hỗ trợ và động viên của các cấp chính quyền đã giúp anh em chúng tôi thêm tự tin theo đuổi giấc mơ phát triển kinh tế từ nông sản sạch. Qua đó góp phần phát triển kinh tế trang trại, tạo việc làm cho người dân địa phương và cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường”, anh chia sẻ.

Hiện nay, ngoài lao động thời vụ, trang trại đang tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn.