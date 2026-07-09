Fumakilla Việt Nam hơn 30 năm đầu tư bền vững, tiếp tục mở rộng nhà máy

Khởi công mở rộng nhà máy công ty TNHH FUMAKILLA VIỆT NAM - JUMBO VAPE. Ảnh Mai Sen

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam, đại diện Tập đoàn FUMAKILLA Nhật Bản; cùng các cán bộ, nhân viên Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam.

Dự án đánh dấu cột mốc mới trong hành trình hơn 30 năm đầu tư và phát triển của FUMAKILLA tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết tiếp tục mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững của Tập đoàn FUMAKILLA tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ông Lê Văn Long, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam phát biểu trong lễ khởi công. Ảnh Mai Sen

Ông Lê Văn Long, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam, phát biểu:

“Việc mở rộng nhà máy là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường tự động hóa và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Dự án cũng thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của FUMAKILLA tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy công nghệ và tiêu chuẩn quản lý của Nhật Bản để mang đến những sản phẩm chất lượng cao, an toàn và thân thiện với người tiêu dùng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.”

Hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam

Được thành lập trong giai đoạn Việt Nam mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, FUMAKILLA Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiên phong sản xuất các sản phẩm diệt côn trùng theo công nghệ Nhật Bản ngay tại Việt Nam.

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động, Công ty không ngừng đầu tư công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu cũng như nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Danh mục sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng, bao gồm bình xịt côn trùng, nhang trừ muỗi, chất xông đuổi muỗi và nước hoa xịt phòng, được phát triển trên nền tảng công nghệ Nhật Bản và phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Doanh thu đã tăng hơn 40 lần so với năm 2005, phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn và sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang thương hiệu JUMBO VAPE của Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2011, Công ty đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai nhiều chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phòng ngừa và xử trí bệnh Sốt Xuất huyết, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Từ phục vụ thị trường trong nước đến mở rộng thị trường quốc tế

Cùng với việc không ngừng đầu tư cho sản xuất, FUMAKILLA Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn tham gia vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn FUMAKILLA.

Bên cạnh thị trường Việt Nam, các sản phẩm do FUMAKILLA Việt Nam sản xuất hiện đã được xuất khẩu đến nhiều quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Haiti và Hàn Quốc. Điều này cho thấy năng lực sản xuất của nhà máy tại Việt Nam đã đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn của nhiều thị trường khác nhau, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của FUMAKILLA Việt Nam trong mạng lưới sản xuất của Tập đoàn.

Tiếp tục đầu tư cho tương lai

Dự án mở rộng sẽ được đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất, thiết bị và công nghệ theo tiêu chuẩn của Tập đoàn FUMAKILLA Nhật Bản, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hiệu quả vận hành, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo thêm khoảng 100 việc làm cho người lao động, đồng thời nâng cao năng lực cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế.

Phối cảnh nhà máy sau khi mở rộng với công suất 800 triệu khoanh nhang muỗi mỗi năm. Ảnh Mai Sen

Ông Norio Oshimo, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên của Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam chia sẻ:

“Việt Nam luôn là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn FUMAKILLA. Quyết định tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy thể hiện niềm tin của chúng tôi vào môi trường đầu tư, nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng FUMAKILLA Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò là một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của Tập đoàn tại châu Á, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng trong nước và nhiều thị trường quốc tế.”

Việc khởi công dự án mở rộng nhà máy không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới của FUMAKILLA Việt Nam mà còn tiếp tục khẳng định niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Với nền tảng hơn 30 năm phát triển, FUMAKILLA Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững và đồng hành cùng cộng đồng trong sứ mệnh bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.