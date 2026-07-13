Trấn Thành đón tin vui

TPO - Trở lại lồng tiếng phim sau 13 năm, Trấn Thành đón tin vui khi "Minions và quái vật" vượt mốc 120 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Phiên bản lồng tiếng còn đóng góp hơn 70% doanh thu của bộ phim.

Trấn Thành trở thành cái tên nổi bật nhất tại phòng vé Việt khi cùng lúc góp mặt trong hai tác phẩm nằm trong nhóm phim ăn khách. Trong đó, Minions và quái vật tiếp tục dẫn đầu doanh thu, vượt mốc 100 tỷ đồng và giúp nam MC, đạo diễn bày tỏ niềm tự hào sau 13 năm trở lại với công việc lồng tiếng.

"Minions và quái vật đã hơn 100 tỷ đồng. Như một giấc mơ! Thật hãnh diện cho em sau 13 năm trở lại lồng tiếng với doanh thu bản lồng tiếng hơn 70% doanh số", nam nghệ sĩ viết.

Trấn Thành đảm nhận việc lồng tiếng cho nhân vật Max trong Minions và quái vật.

Dưới bài đăng, khán giả dành lời chúc cũng như lời khen đến bản lồng tiếng phim Minions và quái vật có Trấn Thành lồng tiếng: “Lồng tiếng cũng phải trăm tỷ, ai làm lại Trấn Thành”, “Hay, hài khỏi bàn luôn. Nhà mình góp 9 vé rồi”, “Bộ phim này thật sự là hiện tượng, diễn hay không bằng lồng hay”, “Nghe lồng tiếng là nhận ra Trấn Thành”, “Nghe tin Trấn Thành lồng tiếng là phải đưa mấy đứa mấy đứa nhỏ trong nhà đi ngay. Phim hay lắm!”...

Đây là lần hiếm hoi Trấn Thành trở lại với vai trò lồng tiếng sau nhiều năm tập trung cho các dự án điện ảnh và game show truyền hình. Trong phiên bản tiếng Việt, Trấn Thành đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật Max. Việc phiên bản lồng tiếng chiếm hơn 70% doanh thu cũng cho thấy sức hút của nam nghệ sĩ đối với khán giả trong nước.

Trước đó, nam nghệ sĩ cũng khoe thành tích của phim khi nhà phát hành công bố Minions và quái vật trở thành phim Hollywood có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong năm 2026. Đồng thời, tác phẩm còn lập thêm cột mốc mới khi trở thành phim hoạt hình Hollywood có doanh thu từ bản lồng tiếng cao nhất năm 2026.

Minions và quái vật dẫn đầu phòng vé những ngày qua.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, đến ngày 13/7, Minions và quái vật dẫn đầu phòng vé Việt với khoảng 120 tỷ đồng doanh thu sau hơn một tuần ra rạp. Phim vẫn giữ vững ngôi đầu khi thu hơn 440 triệu đồng trong buổi sáng, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Ngoài Minions và quái vật, Trấn Thành còn góp mặt trong Running Man Việt Nam 2026: Chúa tể thời gian. Running man Việt Nam 2026: Chúa tể thời gian ra rạp cuối tuần qua và nhanh chóng lọt vào top 4 phòng vé với khoảng 6 tỷ đồng doanh thu tính đến hết ngày 12/7. Điều này đồng nghĩa nam nghệ sĩ cùng lúc hiện diện ở hai bộ phim nằm trong nhóm dẫn đầu doanh thu cuối tuần.

Theo diễn biến phòng vé hiện tại, Minions và quái vật vẫn duy trì khoảng cách an toàn với các đối thủ. Tuy nhiên, cục diện phòng vé được dự báo thay đổi vào cuối tuần này khi bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đổ bộ rạp Việt. Bộ phim quy tụ dàn sao hạng A Hollywood và được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh mới tại các rạp chiếu.