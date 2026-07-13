100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

TPO - Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo Trung ương) vừa ban hành kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Kế hoạch nhằm mục đích cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; tập trung xử lý dứt điểm đối với các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực chất trong 100 ngày; tạo bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ của 4 khối cơ quan: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ; bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn, dựa trên dữ liệu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Ảnh: TTXVN.

Kế hoạch cũng nhằm đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại; giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, người dân, doanh nghiệp. Thiết lập kỷ luật, nguyên tắc thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng, nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng; khắc phục đầu tư phân tán, cát cứ dữ liệu, trùng lặp hệ thống và tình trạng nguồn lực đã bố trí nhưng triển khai, giải ngân chậm.

Theo kế hoạch, các điểm nghẽn cần tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế; hạ tầng số; dữ liệu số; nền tảng số; dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số; xã hội số; nguồn nhân lực; tài chính và giải ngân; kỷ luật thực thi và tuân thủ.

Kế hoạch áp dụng đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện kế hoạch trong 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tổ chức thực hiện theo nguyên tắc: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Người đứng đầu cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng; cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo phân công.

Kế hoạch nhấn mạnh, nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chí được giao và có minh chứng kiểm chứng được. Đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả; không xác nhận hoàn thành đối với sản phẩm còn là dự thảo, chưa được ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc chưa đưa vào sử dụng, trừ trường hợp sản phẩm được giao là hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Trong số các nhiệm vụ phải thực hiện trong kế hoạch 100 ngày, có các nhiệm vụ như: Hoàn thiện quy định quản lý, vận hành, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng đối với hệ thống điều hành; hệ thống quản lý đoàn viên, hội viên; Mặt trận số 24/7 và các nền tảng của các tổ chức chính trị - xã hội; Rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập; Hoàn thiện Sổ tay Đảng viên điện tử; làm sạch, chuẩn hoá, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; tích hợp dữ liệu phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và 4 thủ tục hành chính của Đảng; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn quốc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", thực hiện kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu đảng viên…