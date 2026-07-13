Pháp buộc phải tắt lò phản ứng hạt nhân giữa nắng nóng như thiêu đốt

TPO - Đơn vị cung cấp năng lượng lớn nhất của Pháp vừa cho biết, ba lò phản ứng hạt nhân của nước này phải tạm ngừng hoạt động và tám lò khác giảm công suất do đợt nắng nóng khắc nghiệt.

Nhà máy điện hạt nhân Golfech ở vùng tây nam nước Pháp. (Ảnh: AP)

Theo thông báo của Tập đoàn năng lượng EDF, lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân Golfech, Bugey và Chooz - nằm bên các con sông Garonne, Rhône và Meuse, đã tạm dừng hoạt động do thời tiết, nhằm tuân thủ các quy định về xả nước làm mát.

Biện pháp này được áp dụng nhằm tránh xả lượng lớn nước làm mát có nhiệt độ cao vào các dòng sông vốn đã nóng lên vì nắng nóng kéo dài.

Sử dụng nước sông để làm mát lò phản ứng, các nhà máy điện hạt nhân cung cấp phần lớn điện năng của Pháp. Quá trình này khiến nước nóng lên trước khi được xả trở lại sông.

Ngày 11/7, Bộ Kinh tế Pháp cho phép áp dụng ngoại lệ tạm thời để vượt ngưỡng nhiệt độ xả nước tại khu vực sông Rhône quanh nhà máy Bugey, nhằm “đảm bảo an ninh của lưới điện”. Quy định này có hiệu lực đến ngày 20/7.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vài tuần EDF phải dừng hoạt động các lò phản ứng hạt nhân vì nắng nóng cực đoan, sau đợt nắng nóng kỷ lục trước đó vào tháng 6.

Ngày 12/7, đợt nắng nóng thứ 3 kể từ tháng 5 quét qua nước Pháp đã khiến hơn 1/3 lãnh thổ nước này được đặt trong mức cảnh báo thời tiết cao nhất của cơ quan khí tượng quốc gia, với mức nhiệt có thể lên tới 41°C.

Đợt nắng nóng đã buộc nhiều điểm du lịch nổi tiếng phải đóng cửa sớm, khiến hàng loạt sự kiện bị hủy, đồng thời rút ngắn chặng của giải đua xe đạp Tour de France.

Các vụ cháy rừng cũng gia tăng, trong khi số ca tử vong do đuối nước tăng mạnh khi người dân đổ xô đi tránh nóng.

Kể từ cuối tháng 5, Pháp liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng khắc nghiệt, gây gia tăng số ca tử vong và bộc lộ những hạn chế của cơ sở hạ tầng khi phải ứng phó với thời tiết cực đoan.

Nhiều quốc gia Tây Âu khác, như Anh và Tây Ban Nha, cũng đang trải qua mùa hè khắc nghiệt, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân và áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng. Một đợt cháy rừng tồi tệ vừa xảy ra ở Tây Ban Nha do thời tiết cực đoan.