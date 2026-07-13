Diễn viên Quốc Anh được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

TPO - Diễn viên Quốc Anh là nghệ sĩ Việt mới nhất được đề cử top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của tạp chí TC Candler.

Ngày 12/7, TC Candler tiếp tục công bố các đề cử ở hạng mục dành cho nam của cuộc bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong danh sách này có tên diễn viên Quốc Anh.

Nam diễn viên được đề cử cùng các gương mặt quốc tế như cầu thủ bóng chày Shohei Ohtani, cầu thủ Jude Bellingham, ca sĩ Minhyuk, nhiếp ảnh gia Chuando Tan, ca sĩ Sombr...

Diễn viên Trần Quốc Anh vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Ca sĩ Minhyuk, nhiếp ảnh gia Chuando Tan cũng vào danh sách đề cử của TC Candler.

"Bạn muốn ai được đề cử? Ai là gương mặt bạn yêu thích nhất? Ai xứng đáng nhất đến từ quốc gia của bạn? Hãy cùng nhau tìm kiếm, chia sẻ và thảo luận về những gương mặt tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới", TC Candler bình luận.

Trước Quốc Anh, nhiều nam nghệ sĩ Việt cũng lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler như ca sĩ Isaac, Hieuthuhai, Jack, Sơn Tùng M-TP...

Ở hạng mục dành cho nữ, các nghệ sĩ Việt góp mặt trong bảng đề cử bao gồm NSƯT Kim Tuyến, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Kaity Nguyễn, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân, TikToker Chi Xê...

Quốc Anh, tên đầy đủ là Trần Quốc Anh, sinh năm 1998 tại Hà Nội. Trước khi trở thành diễn viên được đông đảo khán giả biết đến, Quốc Anh hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, có chiều cao ấn tượng 1,86 m. Anh từng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014.

Năm 2017, anh xuất hiện trong MV Tình yêu lâu dài hơn của MLee và sau đó là hai phần của dự án Rời bỏ của Hòa Minzy. Năm 2019, Quốc Anh lấn sân sang điện ảnh với vai chính trong phim Trạng Quỳnh, diễn cùng Trấn Thành và Nhã Phương. Phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp anh trở thành tên tuổi triển vọng.

Năm 2023, Quốc Anh đảm nhận vai chính trong phần 1 bộ phim truyền hình Chúng Ta của 8 năm sau. Sự xuất hiện trong Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành dịp Tết 2025 giúp Quốc Anh tiếp cận lượng khán giả rộng hơn. Gần đây, Quốc Anh tiếp tục xuất hiện trong các dự án gây chú ý như Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Thỏ Ơi!.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Quốc Anh gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang lịch lãm, cuốn hút. Trên mạng xã hội, anh được khán giả ưu ái gọi là "nam thần màn ảnh Việt thế hệ mới".

100 gương mặt đẹp nhất thế giới là cuộc bình chọn thường niên của TC Candler. Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một.