Người đẹp bị tước quyền thi Hoa hậu Siêu quốc gia

TPO - Người đẹp Thái Lan Eye Kanyalak Nookaew bị tước quyền tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 ở Ba Lan. Ban tổ chức cho biết cô đã cung cấp những thông tin sai lệch về hồ sơ.

Ngày 11/7, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan đăng thông cáo báo chí về việc người đẹp Eye Kanyalak Nookaew bị tước quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 chuẩn bị diễn ra tại Ba Lan.

"Eye Kanyalak Nookaew đã bị tước danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2026 và sẽ không còn là đại diện của Thái Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức", thông báo cho biết.

Ban tổ chức cho biết quyết định trên được đưa ra sau quá trình xác minh thực tế của tổ chức. Kết quả cho thấy Eye Kanyalak Nookaew đã có những hành vi không tuân thủ các quy định, điều lệ của ban tổ chức, bao gồm cả việc cung cấp thông tin sai lệch.

Eye Kanyalak Nookaew tại buổi send-off trước khi lên đường tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

"Đây là sự vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đối với người nắm giữ danh hiệu, dẫn đến việc không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với tư cách là đại diện của quốc gia", ban tổ chức nhấn mạnh.

Cùng với việc tước danh hiệu của Eye Kanyalak Nookaew, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan tuyên bố không tìm kiếm đại diện mới của Thái Lan để dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Thông tin Eye Kanyalak Nookaew bị tước danh hiệu và Thái Lan bỏ thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều fan tỏ ra tiếc nuối vì Eye Kanyalak Nookaew là người đẹp được khán giả xứ sở chùa vàng yêu thích.

Trước đó, tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan cho biết tình hình sức khỏe của Eye Kanyalak Nukaew không tốt và phải nhập viện. Eye sinh năm 2000, cao 1,78 m, là người mẫu. Cô tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân sự tại Đại học Sripatum.

Năm 2022, Eye Kanyalak Nukaew tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và giành danh hiệu á hậu 1. Cô được đánh giá cao nhờ nhan sắc hiện đại, kỹ năng trình diễn catwalk cuốn hút và giao tiếp tự tin, thông minh.

Khi được công bố là đại diện Thái Lan ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2026, Eye Kanyalak Nukaew nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả xứ chùa vàng. Cô được kỳ vọng tiếp nối thành tích ấn tượng của các người đẹp Thái Lan ở đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia.

Trước đó, Thái Lan duy trì chuỗi thành tích ấn tượng ở Miss Supranational. Thành tích gần đây nhất của Thái Lan là năm 2024 khi người đẹp Kasama Suetrong vào top 12. Năm 2024, người đẹp Patraporn Wang vào top 24. Năm 2022, người đẹp Praewwanich Ruangthong giành giải á hậu 1.

Thái Lan từng một lần đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia vào năm 2019 với thành tích của người đẹp Anntonia Porsild. Sau đó, cô từ bỏ danh hiệu để thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 và giành vị trí á hậu 1.

Hoa hậu Siêu quốc gia là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, thường được xếp cùng nhóm với Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái Đất. Mùa giải đầu tiên tổ chức vào năm 2009. Tuy nhiên những năm gần đây, Hoa hậu Siêu quốc gia gặp nhiều lùm xùm, danh tiếng đi xuống.

Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Eduarda Braum đến từ Brazil. Đại diện Việt Nam ở cuộc thi năm nay là Mai Ngô. Cô là á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022. Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 diễn ra ở Ba Lan từ ngày 13/7, chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31/7.