Dàn hoa khôi, á khôi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhiều người đẹp từng giành giải hoa khôi, á khôi ở các cuộc thi sắc đẹp trong nước đã đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026. Tính đến nay, đã có hàng trăm hồ sơ gửi về cho ban tổ chức.