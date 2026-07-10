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Hoa hậu

Dàn hoa khôi, á khôi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam

TPO - Nhiều người đẹp từng giành giải hoa khôi, á khôi ở các cuộc thi sắc đẹp trong nước đã đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026. Tính đến nay, đã có hàng trăm hồ sơ gửi về cho ban tổ chức.

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Thí sinh Vũ Hồng Hạnh, sinh năm 2003, cao 1,71 m, là sinh viên chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cô từng giành giải Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Sau cuộc thi, cô nhận ra mình còn thiếu nhiều kỹ năng và trải nghiệm. "Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi mà tôi ngưỡng mộ từ lâu, nên khi đủ điều kiện và cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn, tôi quyết định đăng ký. Tôi muốn cho mình thêm cơ hội để thử sức ở một sân chơi lớn hơn", Hồng Hạnh chia sẻ với Tiền Phong.
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Hiện Hồng Hạnh đã tốt nghiệp và theo đuổi công việc người mẫu, tham gia trình diễn ở nhiều chương trình thời trang. Cô đang tích cực rèn luyện các kỹ năng như catwalk, giao tiếp và dẫn chương trình bên cạnh việc duy trì tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe và hình thể. “Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi xác định mình phải bắt đầu lại từ đầu và cố gắng như mọi thí sinh khác”, cô nói.
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Hồng Hạnh cho biết cô ngưỡng mộ Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy. “Điều tôi thích ở chị là sự nhẹ nhàng, gần gũi nhưng luôn chỉn chu trong mọi hoạt động. Chị khiến tôi tin rằng một hoa hậu không chỉ cần đẹp mà còn cần sự bền bỉ và không ngừng hoàn thiện bản thân”, cô chia sẻ. Hồng Hạnh nói khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô đặt mục tiêu cao nhất là được chạm tay đến chiếc vương miện. “Tuy nhiên, tôi hiểu rằng kết quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dù dừng lại ở vị trí nào thì tôi nghĩ mình đã có tuổi trẻ đáng tự hào vì dám theo đuổi ước mơ”, người đẹp nói.
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Thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu sinh năm 2006, cao 1,74 m, là sinh viên năm hai chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Văn Hiến. Kim Châu đạt danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
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Kim Châu cho biết thành tích tại cuộc thi là động lực để cô tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn hơn trên hành trình phát triển bản thân. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn được học hỏi, trải nghiệm và lan tỏa những giá trị tích cực của thế hệ trẻ.
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Kim Châu có niềm đam mê đặc biệt với Taekwondo và đã đạt giải Nhất Taekwondo đối kháng cấp quận năm 2023, giải Ba Taekwondo đối kháng cấp Thành phố năm 2023 và giải Nhất Taekwondo đối kháng đồng đội cấp Thành phố năm 2022. Người đẹp cho biết những năm tháng gắn bó với thể thao đã giúp cô rèn luyện ý chí, tinh thần kỷ luật và sự kiên trì trước mọi thử thách.
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Thí sinh Vũ Thị Thu Thảo, sinh năm 2005, đến từ Hưng Yên, cao 1,7 m, là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT). Cô từng giành giải Hoa khôi EAUT 2025.
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Chia sẻ lý do tham dự Hoa hậu Việt Nam, Thu Thảo cho biết: “Tôi tin rằng nhan sắc có thể thu hút ánh nhìn, nhưng trí tuệ, lòng nhân ái là điều giúp một phụ nữ được ghi nhớ. Đó cũng là hành trình mà tôi đang theo đuổi và mong muốn lan tỏa thông qua cuộc thi”.
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Thí sinh Vũ Minh Anh, sinh năm 2005, là sinh viên năm ba chuyên ngành Ngân hàng và là đương kim Hoa khôi trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Minh Anh cho rằng việc học luôn là nền tảng cốt lõi, giúp cô phát triển lâu dài và bền vững trong tương lai. Bên cạnh đó, cô có niềm đam mê múa và dẫn chương trình.
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Trên ghế nhà trường, Minh Anh từng giành nhiều thành tích học tập như Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2024-2025, Đoàn viên xuất sắc năm học 2024-2025, Sinh viên xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, thể thao và hoạt động phong trào năm học 2024-2025...
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Thí sinh Dương Thúy Hiền, sinh năm 2003, là Hoa khôi Phát thanh - Truyền hình (Miss & Mister VOVC 2025). Cô từng tham dự cuộc thi Miss Earth Vietnam - Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 và vào top 20.
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Thúy Hiền đang phát triển bản thân trong nhiều vai trò như biên đạo múa, người mẫu tự do, đồng thời tham gia các hoạt động truyền thông và sự kiện tại TPHCM. "Tôi tin rằng giá trị của người phụ nữ nằm ở tinh thần tự cường và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân", cô chia sẻ.
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Thí sinh Trịnh Ngọc Huyền, sinh năm 2007, hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM). Cô đăng quang danh hiệu Hoa khôi UFM 2025. Với danh hiệu này, Ngọc Huyền trở thành người kế nhiệm danh hiệu của đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh tại trường. Cô thích đọc sách, du lịch và tham gia các hoạt động đoàn - hội, tình nguyện.
Duy Nam
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