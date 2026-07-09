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Hoa hậu

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Á hậu Châu Anh được thăng quân hàm Thượng úy

Duy Nam

TPO - Sau gần một năm được thăng quân hàm Trung úy, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tiếp tục được thăng quân hàm Thượng úy trước niên hạn.

Chia sẻ với Tiền Phong, Á hậu Châu Anh cho biết cô vừa nhận quyết định thăng quân hàm Thượng úy. Cô được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn vào tháng 9/2025.

Do bận thi tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên Á hậu Châu Anh không thể tham dự buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng úy. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc, tự hào khi những cố gắng của mình thời gian qua được ghi nhận.

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Á hậu Châu Anh khi được thăng quân hàm Trung úy vào tháng 9/2025. Ảnh: Trọng Tài.

"Dù không tham dự được buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng úy nhưng tôi rất vui mừng vì nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Đây là vinh dự lớn với tôi trong quá trình phấn đấu với vai trò là thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp. Sự ghi nhận của thủ trưởng là động lực để tôi tiếp tục mài giũa bản thân", cô chia sẻ.

Châu Anh cho biết mỗi lần được thăng quân hàm là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của mỗi cán bộ nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Châu Anh nhận bằng khen của Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn vào tháng 9/2025. Thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, Châu Anh mang cấp hàm thiếu úy.

Thời gian qua, Châu Anh vừa đảm nhận vai trò ở đơn vị, vừa theo học kỳ cuối tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô cũng là nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ tại Khoa Âm nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Bên cạnh đó, người đẹp tích cực hoạt động với vai trò đương kim Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xã hội và góp mặt trong những sự kiện lớn như Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Trần Ngọc Châu Anh, 23 tuổi, quê Hà Nội, cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-60-90 cm. Châu Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Theo á hậu, tính cách rắn rỏi, kỷ luật của cô phần lớn được rèn luyện từ nền tảng gia đình.

Là nữ quân nhân đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp và giành giải á hậu, Châu Anh cảm thấy đây là sự may mắn và cũng là dấu mốc đặc biệt, không chỉ với bản thân mà còn với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cô mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh người nữ thanh niên Việt Nam đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và kỷ cương.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Châu Anh chia sẻ định hướng theo đuổi con đường sư phạm âm nhạc và mong muốn truyền lửa đam mê nghệ thuật cho các bạn trẻ.

Duy Nam
#Á hậu Châu Anh #Trần Ngọc Châu Anh #Hoa hậu Việt Nam

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