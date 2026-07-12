Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là thủ khoa thạc sĩ, IELTS 8.5

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được hồ sơ đăng ký dự thi của nhiều thí sinh có học vấn ấn tượng, trong đó có những thí sinh sở hữu IELTS 8.0, 8.5, đang theo đuổi các hệ đào tạo sau đại học.
Bùi Minh Phương sinh năm 2005 đến từ Hà Nội, là sinh viên năm cuối ngành Quản trị tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science - LSE). Trong quá trình học tập, cô từng đảm nhiệm vai trò Đại sứ học vấn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022, đạt điểm A*A*A* chương trình Cambridge A Level, là thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022 và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Người đẹp yêu thích múa, nhào lộn và thuyết trình song ngữ.
Phương Nhi chia sẻ thêm: “Có thể tôi vẫn còn những thiếu sót nhưng tôi là một người luôn cố gắng và lắng nghe, mang trong mình hoài bão và khát khao một ngày được đi ra biển lớn. Hoa hậu Việt Nam là ước mơ cả đời của tôi".
Thí sinh Cao Gia Vy, 24 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Cô là Cử nhân ngành Báo chí và Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM. Năm 2024, cô trở thành đại diện Việt Nam tham gia chương trình Global Talent tại Sri Lanka. Sau đó, cô đồng sáng lập công ty Truyền thông Human Art Culture, hệ sinh thái con người - nghệ thuật và văn hóa bền vững. “Tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam với mong muốn lan tỏa về câu chuyện của mình, một người con gái Nam Bộ chân phương”, cô chia sẻ. Gia Vy có khả năng hát, nhảy và dẫn chương trình.
Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung sinh năm 2000, đến từ Đà Nẵng. Cô là thủ khoa Thạc sĩ giảng dạy (Master's degree in TESOL) tại Nottingham Trent University, Vương quốc Anh, đạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi giảng dạy do Educap tổ chức. Người đẹp sở hữu IELTS 8.5 và đang là giáo viên giảng dạy tiếng Anh.
Hạnh Dung cho biết cô luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho chính mình, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để học hỏi, bởi cô tin rằng tri thức là nền tảng giúp một phụ nữ tự tin, bản lĩnh và có khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.