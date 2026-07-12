Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là thủ khoa thạc sĩ, IELTS 8.5

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được hồ sơ đăng ký dự thi của nhiều thí sinh có học vấn ấn tượng, trong đó có những thí sinh sở hữu IELTS 8.0, 8.5, đang theo đuổi các hệ đào tạo sau đại học.