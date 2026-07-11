Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam ca sĩ 20 tuổi giành huy chương vàng Liên hoan Nghệ thuật châu Á

Duy Nam

TPO - Đặng Công Danh, 20 tuổi, giành huy chương vàng với tiết mục aria "It Ain’t Necessarily So" tại bảng thi nâng cao ở Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 - 2026, diễn ra tại Singapore từ ngày 6-12/7.

Tại Asia Arts Festival (AAF) - Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 - 2026 diễn ra tại Singapore từ ngày 6-12/7, thí sinh Đặng Công Danh đến từ Việt Nam đã giành được huy chương vàng ở bảng thi nâng cao.

Đặng Công Danh đã lựa chọn aria It Ain’t Necessarily So, trích từ vở opera jazz nổi tiếng thế giới Porgy and Bess của nhà soạn nhạc George Gershwin, với phần lời của Ira Gershwin.

2aoboqjkraaiqhknqzpdmils3dlosi6571bhvw8g.jpg
2aoboqje2ikq5m9ohsdep4e3nww37kn1x08gwkls-9179.jpg
Đặng Công Danh giành huy chương vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13.

Với sự hướng dẫn của giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ (Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Đặng Công Danh dành nhiều thời gian hoàn thiện từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất trên sân khấu.

“Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival là phần thưởng cho những nỗ lực của Đặng Công Danh. Tôi nhìn thấy ở em khát vọng vươn lên và tình yêu âm nhạc trong sáng” - giảng viên Đào Nguyên Vũ chia sẻ.

Đặng Công Danh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông ngoại từng theo học tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng, biết chơi guitar. Cậu ruột của Công Danh từng công tác tại đoàn cải lương Chuông vàng.

Trước khi giành giải tại cuộc thi Asia Arts Festival 2026 ở Singapore, Công Danh vào bán kết chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí trong đội ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập, đồng thời được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chọn vào vòng giấu mặt của The Voice Kids. Bên cạnh đó, Đặng Công Danh đạt giải tại các cuộc thi văn nghệ, tiếng hát thiếu nhi và hội diễn nghệ thuật ở Hải Phòng.

Asia Arts Festival (AAF) lần thứ 13 diễn ra tại Singapore từ ngày 6-12/7, quy tụ các nghệ sĩ, giảng viên, chuyên gia và thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở các lĩnh vực thanh nhạc, nhạc cụ, múa và nghệ thuật biểu diễn.

Được tổ chức thường niên từ năm 2013, Asia Arts Festival hướng tới mục tiêu xây dựng một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, tạo cơ hội để các nghệ sĩ trẻ giao lưu, học hỏi và cọ xát trong môi trường quốc tế. Mỗi mùa giải đều thu hút thí sinh đến từ Singapore, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Nga, Đức, Scotland, New Zealand...

Năm nay, Việt Nam tiếp tục có đoàn thí sinh tham dự nhiều nội dung thi. Thạc sĩ, ca sĩ Bích Hồng - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được ban tổ chức mời tham gia hội đồng giám khảo.

Duy Nam
#Liên hoan Nghệ thuật châu Á #Chàng trai Việt #Liên hoan Nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe