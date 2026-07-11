Nam ca sĩ 20 tuổi giành huy chương vàng Liên hoan Nghệ thuật châu Á

TPO - Đặng Công Danh, 20 tuổi, giành huy chương vàng với tiết mục aria "It Ain’t Necessarily So" tại bảng thi nâng cao ở Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 - 2026, diễn ra tại Singapore từ ngày 6-12/7.

Tại Asia Arts Festival (AAF) - Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 - 2026 diễn ra tại Singapore từ ngày 6-12/7, thí sinh Đặng Công Danh đến từ Việt Nam đã giành được huy chương vàng ở bảng thi nâng cao.

Đặng Công Danh đã lựa chọn aria It Ain’t Necessarily So, trích từ vở opera jazz nổi tiếng thế giới Porgy and Bess của nhà soạn nhạc George Gershwin, với phần lời của Ira Gershwin.

Đặng Công Danh giành huy chương vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13.

Với sự hướng dẫn của giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ (Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Đặng Công Danh dành nhiều thời gian hoàn thiện từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất trên sân khấu.

“Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival là phần thưởng cho những nỗ lực của Đặng Công Danh. Tôi nhìn thấy ở em khát vọng vươn lên và tình yêu âm nhạc trong sáng” - giảng viên Đào Nguyên Vũ chia sẻ.

Đặng Công Danh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông ngoại từng theo học tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng, biết chơi guitar. Cậu ruột của Công Danh từng công tác tại đoàn cải lương Chuông vàng.

Trước khi giành giải tại cuộc thi Asia Arts Festival 2026 ở Singapore, Công Danh vào bán kết chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí trong đội ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập, đồng thời được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chọn vào vòng giấu mặt của The Voice Kids. Bên cạnh đó, Đặng Công Danh đạt giải tại các cuộc thi văn nghệ, tiếng hát thiếu nhi và hội diễn nghệ thuật ở Hải Phòng.

Asia Arts Festival (AAF) lần thứ 13 diễn ra tại Singapore từ ngày 6-12/7, quy tụ các nghệ sĩ, giảng viên, chuyên gia và thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở các lĩnh vực thanh nhạc, nhạc cụ, múa và nghệ thuật biểu diễn.

Được tổ chức thường niên từ năm 2013, Asia Arts Festival hướng tới mục tiêu xây dựng một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, tạo cơ hội để các nghệ sĩ trẻ giao lưu, học hỏi và cọ xát trong môi trường quốc tế. Mỗi mùa giải đều thu hút thí sinh đến từ Singapore, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Nga, Đức, Scotland, New Zealand...

Năm nay, Việt Nam tiếp tục có đoàn thí sinh tham dự nhiều nội dung thi. Thạc sĩ, ca sĩ Bích Hồng - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được ban tổ chức mời tham gia hội đồng giám khảo.