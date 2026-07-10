Cao su Điện Biên giành giải Nhất Hội diễn Văn nghệ ngành Cao su

Tối 9/7, tại tỉnh Sơn La, Hội diễn Văn nghệ Ngành Cao su năm 2026 khu vực I đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 85 diễn viên quần chúng đến từ 8 đội thi. Hội diễn không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của người lao động ngành cao su.

Hội diễn khu vực I – miền núi phía Bắc quy tụ 85 diễn viên với 29 tiết mục thuộc nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hát múa… đến từ các đội thi: Cao su Sơn La, Cao su Điện Biên, Cao su Lai Châu, Cao su Lai Châu II, Cao su Mường Nhé Điện Biên, Cao su Hà Giang, Cao su Yên Bái và liên quân Dầu Tiếng Lào Cai – Dầu Tiếng Lai Châu.

Phát biểu khai mạc Hội diễn, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Thành ủy viên TP.HCM, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam – nhấn mạnh, Hội diễn không chỉ là dịp hội tụ của âm nhạc, nghệ thuật và tài năng quần chúng mà còn là ngày hội lớn của người lao động ngành cao su, nơi tiếng hát, điệu múa trở thành cầu nối gắn kết con người, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào nghề nghiệp.

Theo bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, mỗi tiết mục là kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tình cảm, tâm huyết và niềm tự hào của các đơn vị đối với ngành cao su. Hội diễn cũng là dịp chuyển tải những thông điệp tích cực về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống của ngành và khát vọng phát triển của Cao su Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hội diễn năm nay mang chủ đề “Cao su Việt Nam – Tự hào và Khát vọng”, được tổ chức tại bốn khu vực trên cả nước. Riêng khu vực I quy tụ các đơn vị đang hoạt động tại vùng cao, biên giới – nơi điều kiện sản xuất và sinh hoạt còn nhiều khó khăn nhưng luôn nổi bật tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ và trách nhiệm đối với sự phát triển của Tập đoàn.

Tham gia Ban Giám khảo Hội diễn là các nhạc sĩ, nghệ sĩ uy tín gồm nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Nghệ sĩ ưu tú Nhất Sinh và Nghệ sĩ ưu tú Hải Yến.

Kết thúc Hội diễn, Công ty CP Cao su Điện Biên xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn. Giải Nhì thuộc về Công ty CP Cao su Sơn La; Giải Ba thuộc về Công ty CP Cao su Lai Châu. Ba giải Khuyến khích được trao cho Công ty CP Cao su Yên Bái, Công ty CP Cao su Mường Nhé Điện Biên và Liên quân Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai – Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lai Châu.

Ban Tổ chức cũng trao 5 Huy chương Vàng cho các tiết mục: Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời (Cao su Yên Bái); Sơn La đón Bác Hồ về và Chiếc khăn Piêu (Cao su Sơn La); Mùa Xuân lên nương và Dòng nhựa trắng (Cao su Điện Biên).

6 Huy chương Bạc được trao cho các tiết mục: Cây cao su về bản em (Cao su Lai Châu), Cao su Việt Nam (Cao su Lai Châu), Tằng cẩu em về làm dâu (Cao su Sơn La), Cao su Điện Biên vang khúc ca tự hào (Cao su Điện Biên), Hương sắc hoa ban (Cao su Sơn La) và tiết mục thổi khèn H'Mông của Cao su Mường Nhé Điện Biên.

5 Huy chương Đồng thuộc về các tiết mục: Rừng chiều và Điện Biên nở hoa (Cao su Điện Biên); Lai Châu bốn mùa yêu thương (Cao su Lai Châu II); Lai Châu ngày mới và Mùa vàng se duyên (Cao su Lai Châu).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 8 giải Khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc và giải Tác giả có ca khúc tự biên hay nhất cho tác phẩm Cao su Điện Biên vang khúc ca tự hào của tác giả Nguyễn Văn Thế (Công ty CP Cao su Điện Biên).

Khép lại trong không khí đoàn kết, sôi nổi, Hội diễn đã mang đến bức tranh văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc miền núi phía Bắc. Mỗi lời ca, tiếng hát không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân, người lao động mà còn tạo động lực để toàn ngành tiếp tục thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát triển bền vững.