Thế hệ nghệ sĩ toàn năng lên ngôi

TP - Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (mùa 2) mới khởi động đã lập tức gây chú ý. Ngoài những ồn ào không đáng có, chương trình còn tạo tiếng vang tích cực. Đã có những tiết mục solo được khán giả đón nhận nhiệt tình, như Nhức tiềm thức của Hà An Huy hay Zung zăng zung zẻ của Cheng. Hình mẫu ca sĩ kiêm nhạc sĩ ngày càng định hình rõ nét. Thế hệ nghệ sĩ “all-in-one” (toàn năng) đang tái định nghĩa chuẩn mực Idol Việt.

Từ ca sĩ đến “cỗ máy tạo hit” tự thân

Không nghi ngờ khả năng tạo “bệ phóng” cho nghệ sĩ từ các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi. Anh trai vượt ngàn chông gai mới phát sóng tập 2 đã mang đến không khí nóng ran, bắt đầu phát lộ những thần tượng mới. Đó là Hà An Huy, Cheng, Thơm và Thỏ (nhóm Da LAB), Chạc (anh tài it’s CHARLES)… Họ đều là những nghệ sĩ mặc vừa chiếc áo “all-in-one”.

Sở dĩ Nhức tiềm thức nhanh chóng vào top nhạc thịnh hành YouTube sau 2 tập Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vì đây là bản ballad nịnh tai diễn tả tâm trạng trong tình yêu khi “hai trái tim cùng đóng lại” (lời bài hát). Nhức tiềm thức do chính cha đẻ của nó, Hà An Huy, trình bày còn đặc biệt gây ấn tượng nhờ giọng hát được khán giả ví von “dát vàng lỗ tai”, lại giàu cảm xúc, giàu trải nghiệm. “2k2 (Hà An Huy sinh năm 2002) mà khi cậu ấy hát cứ ngỡ cậu đã trải qua cả ngàn mối tình”, “Đúng là đẳng cấp của giọng ca Quán quân Vietnam Idol”, một số khán giả bình luận. Có người theo dõi màn chào sân Anh trai vượt ngàn chông gai của Hà An Huy đã thốt lên: “Đây rồi, chính là cái cảm giác lần đầu nghe tiết mục solo của Soobin ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2024”.

Nếu Nhức tiềm thức là bản tình ca buồn, chất chứa nỗi niềm của con tim sầu muộn thì Em tôi đôi mươi của anh tài Thơm mang đến xúc cảm trẻ trung, tươi tắn, lạc quan hơn tuy vẫn nói đến chuyện li tan (“người ta bỏ em ra đi”, lời bài hát). “Lạ mà cuốn, day dứt mà tươi sáng”, “vui vui tươi mát”… là nhận xét của một số khán giả dành cho ca khúc Em tôi đôi mươi. Có những câu trong bài hát đang được bạn trẻ thích như: “Sống cho ra sống và yêu cho đáng yêu”.

Giọng hát của Thơm gợi nhớ anh tài Hà Lê: “Độc lạ như nhau”, bình luận từ một khán giả. Ngoại hình của Thơm cũng là một dạng “gây mê” với khán giả nữ. Có người nói Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thú vị hơn vì có “kho báu Thơm”. Nhiều khán giả nhắc lại những sáng tác của anh từng được khán giả trẻ yêu thích như Những ngày buồn của ba, Bữa sáng, Chuyện đời… Thơm từng kết hợp với Đen trong một số bài như Ta và nàng, Cây bàng, Quỳnh hương, Hát cho đời và hát cho em…

Một thành viên khác của nhóm nhạc Da LAB cũng đang hút fan ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là anh tài Thỏ (tên thật Nguyễn Trọng Đức). Tiết mục solo của Thỏ tại sân chơi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là ca khúc Bản tình ca không tên, do chính anh sáng tác. Thỏ còn đồng sáng tác, đồng thể hiện một số bản hit của Da LAB: Một nhà, Thanh xuân, Gác lại âu lo, Bầu trời mới…

Bước vào sân chơi Anh trai vượt ngàn chông gai, tinh hoa của anh tài Thỏ có cơ hội tỏa sáng khiến những người âm thầm theo dõi anh vui mừng. Một khán giả bày tỏ: “Suýt khóc. Bấy lâu nay anh Thỏ luôn là xương sống của Da LAB, lặng thầm bè cho anh em tỏa sáng. Nay anh đã bước ra và tỏa sáng bằng thực lực của mình, chứ không chỉ dựa vào nhan sắc”.

Cheng gây sốt với chất âm nhạc riêng

Lúc này Cheng và Chạc cũng đang gây mê gai con. Ở ca khúc Dạt vào tim em do bộ ba nghệ sĩ Thái VG, It’s Charles (Chạc), Cheng thuộc Tổ đội sóng ngầm đồng sáng tác và trình diễn. Cheng chứng tỏ khả năng viết lời gây nghiện. Một số câu trong Dạt vào tim em đang phủ sóng: “Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng/Lung linh lại nom nết na, lúng la lúng liếng, lụy nàng 5 năm/Anh tuy là trai địa phương nhưng không biết tim em đi đường nào/Em ơi, cổng kín tường cao, mang si tặng em, có chắc được vào…”.

Cheng đang gây sốt với Zung zăng zung zẻ. Với Dạt vào tim em, Zung zăng zung zẻ cho thấy, Cheng khai thác tốt kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam. Anh tài Chạc ngoài góp sức trong Dạt vào tim em, còn là chủ nhân của Hỏa ca, Hỏa tâm, ca khúc chủ đề của Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Khán giả bị bối rối vì năm nay quá nhiều anh tài “all-in-one”.

Không thể không nhắc đến anh tài Hoàng Tôn, anh là cha đẻ của những ca khúc được yêu thích Em không quay về, Dành cho em, Nước hoa… Trong khi đó, anh tài Nguyễn Văn Chung lại đang chứng minh “đa năng” bằng việc phô diễn giọng hát, ngoài khả năng sáng tác đã được chứng minh đầy thuyết phục suốt những năm tháng qua.

Định hình chuẩn mới cho Idol

Sao ca nhạc hôm nay không chỉ dùng một vũ khí duy nhất, giọng hát, để chinh phục khán giả. Thời gian qua những cái tên gây bất ngờ ở thành tích bán vé đều là những ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Phùng Khánh Linh sau khi sold out (bán hết) toàn bộ vé 2 đêm Giữa một vạn Tour tại TPHCM, tiếp tục mang live concert ra Hà Nội. Toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội bán hết chỉ trong vòng 15 phút mở bán. Nhiều Phân khối nhỏ (cộng đồng hâm mộ Phùng Khánh Linh) chưa kịp “săn vé”, nên cô đã chiều fan thêm một đêm nữa. Ở Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) nơi diễn ra Giữa một vạn Tour hồi tháng 3, Phùng Khánh Linh đã khiến khán giả phấn khích với 25 ca khúc do cô tự sáng tác, tuyển chọn từ hai album Citopia và Giữa một vạn người.

Quang Hùng MasterD trình diễn tại Concert Thanh Xuân Ảnh: Tiền Phong

Trước sự xuất hiện của thế hệ nghệ sĩ toàn năng, nhạc sĩ Đông Thiên Đức không cảm thấy lo lắng. Anh nói: “Ca sĩ sáng tác chủ yếu cho chính họ hát. Tôi lại sáng tác cho các ca sĩ hát”. Tác giả Ai chung tình được mãi đánh giá, những bài hát ca sĩ tự sáng tác cho riêng mình đều ổn, vì “ khi họ tự đo ni đóng giày cho mình thì họ sẽ tự tin phát huy thế mạnh của bản thân”. Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai hút nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực. Họ đang muốn khám phá những năng lực khác của bản thân. Nhưng nhạc sĩ Đông Thiên Đức khẳng định, anh sẽ không tham gia chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc để chứng minh mình đa năng. Anh tâm sự: “Tôi không đứng được trên sân khấu ấy. Vì ngại đủ thứ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn có khiếu hài hước, tôi thì không. Tôi chỉ thích hợp đứng sau nhìn ca sĩ”. Dù xu hướng ca sĩ kiêm nhạc sĩ đang lên và có thành tựu nhưng nhạc sĩ Quốc Bảo cho rằng, các ca sĩ kiêm nhạc sĩ vẫn cần bồi đắp nhiều, nếu muốn đi đường dài. “Kỹ năng sáng tác đòi hỏi phải rất giỏi âm nhạc. Cứ kiểu hát chơi chơi vào điện thoại rồi nhờ người ký âm, hòa âm thì tôi vẫn thấy chẳng có gì hay ho”, anh nói.

Buitruonglinh cũng chứng tỏ sức hút không phải dạng vừa, khi vé live concert Từng ngày cháy vé chỉ trong vòng 12 phút. Anh là cha đẻ loạt hit Yêu một người có ước mơ, Đường tôi chở em về, Từng ngày yêu em, Dù cho mai về sau… Trong concert Thanh Xuân do báo Tiền Phong tổ chức, quy tụ 20.000 khán giả, buitruonglinh cũng là một trong những thần tượng đông fan nhất.

Nhắc tới những Idol toàn năng ở chương trình Anh trai say hi, ngoài buitruonglinh còn phải kể đến Quang Hùng MasterD. Người có biệt danh “Tổng tài” là tác giả của Thủy triều, Dễ đến dễ đi, Ánh mắt biết cười (kết hợp Tăng Duy Tân), Đầu tư cho trái tim (kết hợp cùng Domochi)...

Những ngôi sao hút fan bậc nhất hiện nay đều là những nghệ sĩ toàn năng, có thể hát, có thể nhảy, có thể sáng tác. Soobin Hoàng Sơn không hổ danh “hoàng tử đa năng” khi là chủ nhân và đồng chủ nhân của hơn 20 ca khúc: Vụt tan, Vui đi em, Anh đã quen với cô đơn, Dancing in the dark, Giá như, Trống cơm - lời mới (đồng sáng tác cùng Charles), Mục hạ vô nhân (đồng sáng tác cùng Binz, Krisss Ngo)…

PGS.TS Nguyễn Văn Cương thừa nhận, có một thế hệ nghệ sĩ “all-in-one” đã xuất hiện. Họ chính là những “thỏi nam châm” hút khán giả, tạo nên những đêm nhạc khổng lồ, mở ra mùa concert bội thu. Ông bật mí: “Tôi nể Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD, Soobin Hoàng Sơn… các em rất giỏi. Nhưng tôi thích Nguyễn Hùng với bản hit Còn gì đẹp hơn, tôi thích Sơn Tùng M-TP của thời trước khi đình đám”.