Miễn phí hơn 1.000 suất chiếu phim dịp 27/7

TPO - Từ ngày 21-28/7, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra trên toàn quốc. Lần đầu toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia chương trình với hơn 1.000 suất chiếu miễn phí tại 190 cụm rạp, phục vụ cựu chiến binh, người có công và đông đảo khán giả.

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) diễn ra từ ngày 21-28/7 trên phạm vi cả nước. Họp báo giới thiệu tuần phim được tổ chức ngày 10/7 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ thông qua các tác phẩm điện ảnh cách mạng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo giới thiệu tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Điểm nhấn của chương trình là lần đầu toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia chiếu phim miễn phí phục vụ nhiệm vụ chính trị và hoạt động tri ân người có công.

Tuần phim có sự đồng hành của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và 13 doanh nghiệp phát hành, kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức hơn 1.000 suất chiếu miễn phí tại 190 cụm rạp phục vụ cựu chiến binh, người có công, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân.

Từ 22-24/7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất/ngày vào 10h và 16h, với các 6 phim: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết các phim được chọn chiếu trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, tập trung vào đề tài truyền thống quân đội, sự hy sinh và những khó khăn gian khổ trong chiến tranh qua nhiều thời kỳ. Mục tiêu cao nhất là tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp khán giả tiếp cận được những thông điệp tốt đẹp và ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã ngã xuống.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường thông tin về tuần phim.

Cùng hoạt động tuần phim, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phát hành phim Quân đội triển khai chiếu phim phục vụ lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Đồng thời tùy điều kiện thực tế sẽ kết hợp phục vụ nhân dân trên địa bàn đóng quân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tuần phim khai mạc ngày 21/7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) với bộ phim mở màn Đừng đốt (Đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh). Chương trình dự kiến có phần giao lưu giữa đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Đừng đốt, Mùi cỏ cháy là một trong những phim được chiếu trong tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Sau đó, tuần phim tiếp tục diễn ra tại TPHCM (22/7) với phim Chị Tư Hậu, kết hợp tọa đàm về dòng phim cách mạng và các buổi giao lưu với nghệ sĩ. Ngày 23/7, chương trình đến Hà Tĩnh với suất chiếu Thanh âm vượt đại dương và hoạt động giao lưu cùng cựu chiến binh, người có công.

Ngày 24/7, đoàn làm phim tiếp tục đến Quảng Trị tham gia chiếu phim, giao lưu và các hoạt động tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, góp phần lan tỏa giá trị của điện ảnh cách mạng và giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".