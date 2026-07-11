Dàn thí sinh 18 tuổi, thông thạo nhiều ngoại ngữ ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút nhiều cô gái 18, 19 tuổi đăng ký tham dự. Trong số đó, nhiều thí sinh có thành tích học tập ấn tượng, thông thạo nhiều ngoại ngữ.