7 thí sinh đến từ nơi đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - 7 thí sinh đến từ Hải Phòng - địa phương đăng cai tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 có sắc vóc, học vấn ấn tượng, trong đó có ba người đẹp đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.
Chia sẻ lý do đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngô Mai Phương nói: “Tôi đăng ký tham gia cuộc thi vì tin rằng đây là cơ hội để mình bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những giới hạn mới của bản thân và góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng đến nhiều người hơn”, cô nói.
Đinh Thị Quỳnh Hương, sinh năm 2007, đến từ Hải Phòng, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế vận tải biển tại Đại học Hàng hải Việt Nam. Quỳnh Hương cho biết cô đến với Hoa hậu Việt Nam để thực hiện ước mơ và tìm kiếm những trải nghiệm quý báu để trưởng thành, đóng góp cho cộng đồng. Cô gái 19 tuổi có năng khiếu múa.
Đinh Ngọc Châu, sinh năm 2001, cao 1,72 m, đến từ Hải Phòng, tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện cô làm kinh doanh tự do. Mục tiêu của cô khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là chạm tay vào chiếc vương miện danh giá.
Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 2004, cao 1,74 m, đến từ Hải Phòng. Phương Thảo cho biết cô mong muốn một lần đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, đến gần hơn với những giá trị bền vững mà cuộc thi đã tạo dựng bấy lâu nay. “Tôi biết đến Hoa Hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi uy tín, lâu đời tại Việt Nam mà còn từ những giá trị mà cuộc thi mang lại cho cộng đồng, xã hội. Từ những dự án nhân ái, thiện nguyện, những tấm lòng sẻ chia đã giúp tôi có cái nhìn thiết thực về cuộc thi”, cô chia sẻ.
Phạm Vân Hà, sinh năm 2008, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô vừa tốt nghiệp THPT và đang mong muốn theo đuổi chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế ở bậc đại học. Vân Hà có chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp.
Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Mai Linh mong muốn lan tỏa hình ảnh của một người trẻ bản lĩnh, giàu lòng nhân ái và không ngừng hoàn thiện bản thân.