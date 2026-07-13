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Hoa hậu

7 thí sinh đến từ nơi đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam

TPO - 7 thí sinh đến từ Hải Phòng - địa phương đăng cai tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 có sắc vóc, học vấn ấn tượng, trong đó có ba người đẹp đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.

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Ngô Mai Phương, sinh năm 2003, đến từ Hải Phòng, cử nhân chuyên ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Mai Phương cho biết cô là người năng động và luôn không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Người đẹp có khả năng múa, hát.
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Chia sẻ lý do đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngô Mai Phương nói: “Tôi đăng ký tham gia cuộc thi vì tin rằng đây là cơ hội để mình bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những giới hạn mới của bản thân và góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng đến nhiều người hơn”, cô nói.
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Đinh Thị Quỳnh Hương, sinh năm 2007, đến từ Hải Phòng, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế vận tải biển tại Đại học Hàng hải Việt Nam. Quỳnh Hương cho biết cô đến với Hoa hậu Việt Nam để thực hiện ước mơ và tìm kiếm những trải nghiệm quý báu để trưởng thành, đóng góp cho cộng đồng. Cô gái 19 tuổi có năng khiếu múa.
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Đinh Ngọc Châu, sinh năm 2001, cao 1,72 m, đến từ Hải Phòng, tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện cô làm kinh doanh tự do. Mục tiêu của cô khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là chạm tay vào chiếc vương miện danh giá.
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Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 2004, cao 1,74 m, đến từ Hải Phòng. Phương Thảo cho biết cô mong muốn một lần đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, đến gần hơn với những giá trị bền vững mà cuộc thi đã tạo dựng bấy lâu nay. “Tôi biết đến Hoa Hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi uy tín, lâu đời tại Việt Nam mà còn từ những giá trị mà cuộc thi mang lại cho cộng đồng, xã hội. Từ những dự án nhân ái, thiện nguyện, những tấm lòng sẻ chia đã giúp tôi có cái nhìn thiết thực về cuộc thi”, cô chia sẻ.
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Phạm Vân Hà, sinh năm 2008, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô vừa tốt nghiệp THPT và đang mong muốn theo đuổi chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế ở bậc đại học. Vân Hà có chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp.
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Lưu Phương Anh, sinh năm 2002, cao 1,71 m. Phương Anh cho biết cô yêu thích thời trang, du lịch. “Tôi luôn tin rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sự tự tin, lòng nhân ái và tinh thần tích cực. Với tôi, mỗi ngày là một cơ hội để học hỏi, khám phá và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người xung quanh”, cô chia sẻ.
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Bùi Mai Linh, sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, cao 1,73 m, sinh viên năm hai ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Mai Linh tích cực tham gia nhiều hoạt động đoàn hội như thuyết trình tại Hội thảo Quốc tế ICSEED 2026, là thành viên ban tổ chức cuộc thi Be Proud Tune 2026, tham gia hỗ trợ chương trình thiện nguyện Đông ấm cho em 2025 tại trường Bắc Á 2, Lạng Sơn, chương trình Xuân vẹn Tết an 2026 tại trường Tiểu học Bảo Hà, Lào Cai…
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Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Mai Linh mong muốn lan tỏa hình ảnh của một người trẻ bản lĩnh, giàu lòng nhân ái và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Duy Nam
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