7 thí sinh đến từ nơi đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - 7 thí sinh đến từ Hải Phòng - địa phương đăng cai tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 có sắc vóc, học vấn ấn tượng, trong đó có ba người đẹp đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.