Gin Tuấn Kiệt ‘gánh team’, Ali Hoàng Dương gây náo loạn

Sau một ngày đầu tiên tại Cù Lao Xanh, dàn nghệ sĩ Say Hi Rực Rỡ tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước trong hành trình chuẩn bị bữa tối.

Sau một ngày "vật vã" dưới cái nắng gay gắt của Cù Lao Xanh, hành trình đầu tiên của các Anh Trai vẫn chưa dừng lại. Trước khi chuẩn bị cho bữa tối, cả nhóm cùng nhau xuống bãi biển bắt thêm ốc để cải thiện bữa ăn. Giữa nhịp sống bình yên của biển đảo, các thành viên không giấu được sự thích thú trước làn nước trong xanh, những bãi đá phủ rêu và khung cảnh hoàng hôn yên ả. Sau những giờ phút lăn xả với thử thách, đây cũng là dịp hiếm hoi để các Anh Trai chậm lại, tận hưởng vẻ đẹp mộc mạc của Cù Lao Xanh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu tiên trên đảo.

Dàn Anh trai tìm hải sản trên Cù Lao Xanh.

Tưởng chừng sau khoảng thời gian thư giãn, các Anh trai sẽ có một bữa tối trọn vẹn, nhưng hành trình chuẩn bị bữa ăn lại tiếp tục mang đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Tiếp tục chứng minh hình ảnh đội trưởng đáng tin cậy, Gin Tuấn Kiệt thêm một lần nữa trở thành "cứu tinh" của cả đội khi thành công nhóm lửa, giúp các anh em nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng. Với sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên, công đoạn chuẩn bị bữa tối ban đầu diễn ra khá thuận lợi, hứa hẹn một bữa cơm ấm cúng sau ngày dài nhiều thử thách.

Trái ngược với sự chắc tay của Gin Tuấn Kiệt, Ali Hoàng Dương - người đảm nhận vai trò đầu bếp chính của "ngũ trai" - lại liên tục khiến các thành viên ngỡ ngàng bởi những màn vụng về trong căn bếp. Từ những thao tác lóng ngóng đến cách xử lý nguyên liệu đầy bối rối, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành "mục tiêu" của những màn trêu chọc không ngớt từ Anh Tú Voi và Hùng Huỳnh. Câu cảm thán: "Không tin luôn á anh Ali ơi, anh có thể như vậy được hả?" phần nào hé lộ bầu không khí náo nhiệt và đầy tiếng cười trong bữa tối đầu tiên của cả nhóm.

Mọi người dựng bếp nấu đồ ăn.

Ở một diễn biến khác, NICKY tiếp tục phát huy kinh nghiệm tích lũy từ chặng rừng khi nhanh chóng hoàn thành việc dựng bếp. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn xung phong cùng Đỗ Phú Quí lên thuyền câu mực với mong muốn mang thêm thực phẩm về cho bữa ăn của các anh em. Tuy nhiên, những hình ảnh vừa được hé lộ cho thấy nhiệm vụ này không hề dễ dàng khi cả hai phải lênh đênh trên biển lúc trời đã sập tối. Giữa màn đêm và sóng nước, liệu NICKY và Đỗ Phú Quí có thể mang về "chiến lợi phẩm" như mong đợi để hoàn thiện bữa tối đầu tiên trên đảo?

Những khoảnh khắc chữa lành giữa thiên nhiên biển đảo xen lẫn tiếng cười từ bữa tối đầu tiên hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc trong tập 6 của Say Hi Rực Rỡ.