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Phạm Khánh Hưng xin lỗi

Đỗ Quyên

TPO - Phạm Khánh Hưng nhận sai, xin lỗi sau video reaction bị cho là thiếu tôn trọng các nghệ sĩ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Tuy nhiên, khán giả cho rằng anh cần gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Trịnh Thăng Bình.

Sau những tranh cãi liên quan đến video reaction về Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, tối 12/7, Phạm Khánh Hưng đăng tải video dài gần 5 phút, thừa nhận bản thân đã có những phát ngôn chưa phù hợp và gửi lời xin lỗi tới khán giả, các nghệ sĩ bị ảnh hưởng.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Suốt hơn 20 năm đi hát, tôi luôn trân trọng tình cảm của khán giả. Những ngày qua tôi biết có nhiều người buồn và giận mình. Tôi không muốn biện minh, chỉ muốn nói một lời xin lỗi thật lòng nếu những điều mình nói đã làm ai đó tổn thương. Cảm ơn mọi người đã góp ý để mình nhìn lại bản thân. Hy vọng sau video này, mình có cơ hội được đồng hành cùng mọi người bằng âm nhạc và những phản ứng chân thành hơn”.

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Phạm Khánh Hưng nhận chỉ trích vì phát ngôn thiếu tôn trọng Trịnh Thăng Bình.

Phạm Khánh Hưng cho biết anh đã ẩn các video reaction về Anh trai vượt ngàn chông gai để dành thời gian đọc góp ý của khán giả và nhìn nhận lại hành động của mình.

"Tôi sai. Tôi xin lỗi các anh tài chịu ảnh hưởng vì khiến họ tổn thương, xin lỗi người hâm mộ. Tôi tôn trọng những ý kiến của mọi người. Xin lỗi vì những content tiêu cực đã ảnh hưởng tới tâm trạng của khán giả", anh nói.

Theo nam ca sĩ, anh từng có ý định chỉnh sửa lại các video đã đăng nhưng sau đó quyết định không làm. Thay vào đó, anh sẽ rút kinh nghiệm nếu tiếp tục thực hiện nội dung reaction trong tương lai.

"Tôi sẽ cố gắng reaction hợp lý hơn, tiết chế hơn, đúng với tinh thần của chương trình", Phạm Khánh Hưng chia sẻ đồng thời cho biết đây là bài học đắt giá khi lần đầu thử sức với dạng nội dung này.

Dù thừa nhận sai sót, video xin lỗi của Phạm Khánh Hưng vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng nam ca sĩ cần gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Trịnh Thăng Bình thay vì chỉ xin lỗi chung các nghệ sĩ và người hâm mộ.

Trước đó, trong một video reaction, Phạm Khánh Hưng bình luận về Trịnh Thăng Bình: "Bình đã trở lại là người Việt Nam, hết Hàn Quốc rồi. Có một thời gian không hiểu sao vong Hàn Quốc dựa hay sao đó". Phát ngôn này bị nhiều người đánh giá là thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, nhận xét của anh về phần trình diễn của BB Trần cũng gây tranh cãi. Phạm Khánh Hưng cho rằng hình ảnh tóc vàng, chơi violin cùng trang phục đỏ - đen của BB Trần là sự tính toán chứ không vô tình gợi nhớ hình tượng ở mùa trước.

"Nói đồng nghiệp bị 'vong Hàn Quốc nhập' thì anh nên có một lời xin lỗi tử tế và chân thành đến anh Trịnh Thăng Bình, chứ không phải xin lỗi chung chung", một tài khoản viết.

Một khán giả khác góp ý: "Nếu muốn tiếp tục làm content reaction thì nên đưa ra những nhận xét có chuyên môn và mang tính xây dựng. Là người nổi tiếng thì càng cần cân nhắc trước khi phát ngôn".

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số người cho rằng việc Phạm Khánh Hưng chủ động nhận sai là tín hiệu tích cực.

"Cảm ơn anh vì đã thẳng thắn xin lỗi sau khi nhận ra cái sai. Có thể nhiều người chưa chấp nhận ngay, nhưng nếu thật sự thay đổi thì khán giả sẽ ghi nhận", một bình luận nêu quan điểm.

Phạm Khánh Hưng sinh năm 1982, là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng của Vpop với loạt ca khúc như Chắc anh có yêu em, Không phải hứa đâu em, Muốn khóc hãy khóc đi em, Thật khó lời chia tay...

Năm 2024, anh là một trong những nghệ sĩ tham gia mùa đầu tiên của chương trình. Tuy nhiên, những ồn ào xoay quanh các video reaction mới đây đang khiến nam ca sĩ đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều.

Đỗ Quyên
#Phạm Khánh Hưng xin lỗi #Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 #Trịnh Thăng Bình #video reaction Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 #Phạm Khánh Hưng

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