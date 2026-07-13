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Giải trí

Công nương Kate trở thành tâm điểm trong giải đấu toàn sao hạng A

Tú Oanh

TPO - Nhiều người tỏ ra lo lắng khi Công nương Kate xuất hiện với thân hình quá mảnh mai tại trận chung kết đơn nam Giải vô địch Wimbledon ở London.

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Tối 12/7 (giờ địa phương), Công nương Kate trở thành tâm điểm chú ý khi trao cúp chiến thắng cho tay vợt Italy Jannik Sinner sau trận chung kết đơn nam Giải Vô địch Wimbledon tại All England Lawn Tennis and Croquet Club (Câu lạc bộ croquet và quần vợt sân cỏ toàn Anh) ở London, Anh. Năm 2025, người đẹp sinh năm 1982 cũng là người chứng kiến lần vô địch đầu tiên của Sinner.
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Vương phi xứ Wales xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy liền thân màu xanh lá. Cô đảm nhận vai trò người bảo trợ danh dự (Royal Patron) của All England từ năm 2016. Kể từ khi thành cô dâu hoàng gia vào năm 2011, Kate chỉ mới vắng mặt tại Wimbledon một lần. Đó là khi cô mang thai con đầu lòng, Hoàng tử George, vào năm 2013. Năm 2020, cô cũng không tham gia nhưng vì sự kiện bị hủy do đại dịch COVID-19 bùng phát. Vào năm 2025, cô vẫn tham dự dù mắc bệnh ung thư.
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Vào buổi chiều, Kate cùng chồng, Hoàng tử William, và hai con là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte theo dõi trận đấu từ khu Royal Box. Họ được thấy đội mũ rộng vành để che chắn trước đợt nắng nóng gay gắt ở Anh. Hoàng tử George còn phải dùng cả quạt điện mini để giải nhiệt.
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Cư dân mạng quốc tế dành nhiều lời khen cho ngoại hình thanh lịch của Kate. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra lo lắng cho cô vì thân hình gầy gò. Khán giả bình luận: “Kate trông rất gầy. Vòng eo của cô ấy còn nhỏ hơn cả Charlotte”, “Cô ấy luôn hoàn hảo nhưng gầy quá”, “Cánh tay của cô ấy trông khẳng khiu quá. Tôi hy vọng cô ấy vẫn khỏe”…
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Bên cạnh gia đình hoàng gia, sự kiện còn quy tụ dàn sao hạng A đình đám thế giới. Jennifer Lopez quyến rũ trong chiếc váy midi màu nude bó sát, kết hợp chiếc mũ rộng vành và giày cao gót.
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Ngôi sao sinh năm 1969 hội ngộ nam diễn viên Tom Hiddleston - mặc bộ vest kẻ sọc màu xanh hải quân bảnh bao - trên khán đài.
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Sau đó, hai người đều tỏ ra hào hứng theo dõi trận đấu cuối của mùa giải. Xung quanh họ có các gương mặt quen thuộc như nữ diễn viên Mỹ Sarah Pidgeon (tóc vàng đeo kính), doanh nhân Benny Medina (ngồi cạnh Jennifer), nữ diễn viên người New Zealand Erana James (tóc đen, đeo kính) và "Người Nhện" Andrew Garfield (mặc vest trắng, để râu và tóc dài).
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Minh tinh Nicole Kidman diện vest trắng kết hợp cà vạt hồng nhạt thanh lịch. Vẻ ngoài càng thêm hút mắt với kính râm và mũ vành.
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Giống như năm 2025, Nicole ngồi cạnh "bà đầm thép" Anna Wintour tại khu Royal Box.
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Họ được thấy chăm chú theo dõi trận đấu, thỉnh thoảng lại trò chuyện với nhau.
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Nữ diễn viên/người mẫu Mỹ gốc Anh Sienna Miller trông thoải mái hơn trong chiếc váy ngắn xếp tầng.
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Cô gia nhập cùng Nicole và Anna. Họ trò chuyện vui vẻ trước trận đấu.
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Khu Royal Box hoàn toàn kín chỗ. Do người bảo trợ danh dự là thành viên hoàng gia, giải đấu mang không khí sang trọng, truyền thống và nghi lễ đậm chất Anh quốc. Điều này khiến Wimbledon trở thành nơi lý tưởng để thể hiện đẳng cấp xã hội. Sự có mặt tại Wimbledon có thể giúp các ngôi sao đánh bóng hình ảnh cá nhân hoặc tạo mối quan hệ với các nhãn hàng cao cấp như Ralph Lauren, Rolex, Evian...
Tú Oanh
#Hoàng gia Anh #gia đình hoàng gia #dàn sao hạng A đổ bộ Wimbledon #Giải Vô địch Wimbledon #Công nương Kate #Hoàng tử William #Wimbledon #Jennifer Lopez #Nicole Kidman

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