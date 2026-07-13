Mọi thứ lu mờ khi Quang Hùng MasterD cất giọng

TPO - Coolkid là "thủ lĩnh" trong đội hình có Quang Hùng MasterD, Jaysonlei và Cody Nam Võ. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình tạo ra ca khúc "50 cuộc gọi nhỡ", Quang Hùng để lại dấu ấn đậm nét nhất.

Live Stage 1 của Tinh hà say hi kết thúc với chiến thắng thuộc về đội Dương Domic. Các vị trí tiếp theo lần lượt gọi tên đội hình của Coolkid, Wean Lê, Wren Evans, buitruonglinh và Hurrykng. Đây là kết quả hợp lý theo tính chất tranh đấu ở Live Stage 1, với âm nhạc, concept và trình diễn.

Còn khi các tiết mục bước ra khỏi game show và tham gia đường đua nhạc Việt, 50 cuộc gọi nhỡ của Coolkid, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và Jaysonlei lại bứt phá nhanh nhất. Hiện tượng này cho thấy Ballad vẫn là màu nhạc dễ vào tai khán giả nhất và được nghe đi, nghe lại nhiều nhất.

Quang Hùng MasterD lại gây sốt

Đội của Quang Hùng đã thất bại trong nhiệm vụ dẫn đầu Live Stage 1. Song, giọng ca sinh năm 1997 vẫn là cá nhân nổi trội nhất ở sân khấu ra mắt Tinh hà "say hi".

Quang Hùng được chọn vào nhóm cạnh tranh vị trí đội trưởng tại Live Stage 1. Vì trò đùa của các "Anh trai", nam ca sĩ nhận nhiều phiếu "chống", dẫn đến thất thế ở cuộc đua. Quang Hùng chọn về đội Coolkid sau khi lắng nghe lời mời chân thành và tình cảm từ đàn em. Sau đó, những đóng góp của nam ca sĩ trong nhóm chẳng khác gì một người đội trưởng.

Coolkid và Quang Hùng giữ vai trò dàn dựng tiết mục cho nhóm. Quang Hùng tham gia sáng tác và sản xuất (dựng bản phối, thu âm...). Trong đó, nam ca sĩ viết ra phân đoạn ăn tiền nhất của tổng thể ca khúc là điệp khúc. Chính Quang Hùng cất giọng trong điệp khúc một, tạo ra lực đẩy mạnh nhất để 50 cuộc gọi nhỡ gây chú ý từ khi Live Stage 1 lên sóng và hiện tại là cơn sốt trên các nền tảng nghe nhạc.

Coolkid, Cody Nam Võ và Jaysonlei đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng Quang Hùng vẫn là sự khác biệt vì chất giọng sáng, bắt micro và âm sắc độc lạ. Cách viết điệp khúc cho ballad của nam ca sĩ cũng thú vị, khi anh đan xen 2 câu phá cách kiểu melodic rap. Cũng là ca khúc ballad bi lụy nhưng không lặp lại công thức cũ kỹ của thị trường, đó là thành công của 50 cuộc gọi nhỡ, là thành công của Coolkid khi thuyết phục Quang Hùng về đội.

Quang Hùng tỏa sáng ở 50 cuộc gọi nhỡ.

Đó chính là lợi thế của một ca sĩ/rapper có khả năng sáng tác trong cuộc chơi Tinh hà say hi. Những gì xảy ra ở Anh trai say hi mùa một đã phản ánh rõ - một tiết mục có Quang Hùng nắm tỷ lệ tạo hit, cạnh tranh "top trending" rất cao. Nhưng nếu đó là ca khúc do Quang Hùng viết lời, tham gia sản xuất nhiều phần, dấu ấn của nam ca sĩ sẽ dễ làm lu mờ người khác.

50 cuộc gọi nhỡ hút gần 500.000 lượt nghe sau một ngày phát hành trên YouTube. Bản nhạc vượt lên Bad Night - tiết mục chiến thắng ở Live Stage 1. In đợi người thương anh (đội Wren Evans) cũng là ca khúc catchy, có nhiều yếu tố để chạm tới thị hiếu khán giả Việt. Song, ballad vẫn là màu nhạc độc tôn để tạo nên lợi thế ở đường đua nhạc số.

Ấn tượng đội Dương Domic

Dương Domic quy tụ đội hình hứa hẹn cho Live Stage 1 với Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Dang Hong Hai - đủ tổ hợp gồm vocalist, rap, sản xuất âm nhạc và nhân tố mới tạo bất ngờ (Dang Hong Hai). Từ demo Bad Night, Dương Domic và đồng đội làm nên ca khúc Disco/Synth-Pop gợi nhớ thời hoàng kim của Michael Jackson.

Giọng hát Dương Domic và Ali Hoàng Dương phù hợp cho màu nhạc này. Pháp Kiều tiết chế để verse rap hòa vào chất nhạc retro, xưa cũ. Dang Hong Hai góp công sức nhiều nhất vào phần dàn dựng vũ đạo và trình diễn. Nhóm tạo nên concept phù hợp, phức tạp nhất ở đạo cụ (ô tô), chỉ duy nhất một set để quay như một MV Performance, thay vì dựng lớp lang nhiều bối cảnh như các đội nhóm khác.

Âm nhạc bứt phá, vũ đạo đồng đội và concept hiệu quả, đó là lý do đội Dương Domic đánh bại Coolkid và Wren Evans. Với 50 cuộc gọi nhỡ của Coolkid, âm nhạc vẫn trong phạm vi an toàn, dễ đoán, chỉ một phân đoạn bất ngờ từ Quang Hùng là chưa đủ. Còn ở Im đợi người anh thương của Wren Evans, âm nhạc catchy nhưng quá rõ cá tính ở người đội trưởng. Concept của đội Wren Evans không đặc biệt.

Thất bại của Hurrykng

Sau tập phát sóng đầu tiên của Tinh hà say hi, đội hình Hurrykng được đánh giá mạnh bậc nhất khi có CongB, Jsol và Vương Bình. Cả 4 thành viên đều có kinh nghiệm chinh chiến ở vũ trụ "say hi", trên lý thuyết bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Hurrykng nắm trong tay chất liệu rất tốt để tạo nên sân khấu bùng nổ ở Live Stage 1, đó là điều ai cũng nhìn ra.

Việc còn lại là ở Hurrykng, đưa ra chiến lược thế nào và triển khai nó ra sao để gắn kết, phát huy 4 thành viên, anh phải chứng minh. Nam rapper chọn cho nhóm màu sắc nhạc Alternative Rock/Synth-Pop. Tổng thể âm nhạc của Xoay vòng vẫn an toàn trong phạm vi khả năng của nhóm. Sự mới mẻ có chăng là phân đoạn rap của Vương Bình nhưng chưa đủ.

Với đội hình toàn "cựu binh" ở game show, khán giả đòi hỏi bộ tư Hurrykng, CongB, Vương Bình và Jsol cùng bứt phá. Họ an toàn trong âm nhạc, không trội hẳn lên ở vũ đạo và cả concept cũng đơn giản, dễ đoán, xoay quanh đúng từ khóa chính là xoay tròn. Một "Anh trai" khác nhận xét concept của đội Hurrykng vẫn chỉ quá đơn giản. Đó là nhận định thẳng thắn và thực tế.

Đội buitruonglinh cũng hụt hơi ở Live Stage 1, không nằm ngoài dự đoán, vì đội hình có Sơn.K, Song Luân và HYO khó kết hợp. Ngay từ vạch xuất phát, ý tưởng biến bản phối Dancing My Way thành Disco của buitruonglinh đã vấp cảnh báo từ JustaTee: "Anh lo cái nhịp này, beat này lên sân khấu sẽ hơi đồng đều".

Loạt sân khấu ấn tượng của Tinh hà 'say hi'.

Đúng là tiết mục của đội buitruonglinh đồng đều, có thêm một đoạn drop moombahton ở cuối bài để đẩy tiết tấu vẫn không cứu được tổng thể. Dù rằng concept đầu tư, sáng tạo, màn trình diễn của 4 thành viên tràn đầy năng lượng, cũng không giúp buitruonglinh chen chân vào tốp trên của Live Stage 1. Dancing My Way phiên bản Tinh hà say hi không hiệu quả cả trên sân khấu và khi cạnh tranh đường đua nhạc số.

Cuối cùng là đội hình bị đánh giá thấp nhất từ vòng lập đôi - Wean Lê, Xuân Định K.Y, Kimlong và Dillan - nhưng kết quả đạt được vượt xa kỳ vọng. Họ bị đánh giá thấp vì có tới 2 tân binh là Xuân Định và Kimlong. Dillan đã góp mặt ở Anh trai mùa 2 nhưng dấu ấn để lại không nhiều. Wean Lê là rapper, không thật sự mạnh trong khả năng điều phối và sản xuất.

Đội hình Wean Lê không có cá tính mạnh mẽ nhưng chính điều này tạo nên sự cân bằng. Họ đặt ra bài toán xoay quanh 2 chữ "cô đơn" để viết nhạc, làm concept và giải quyết đặc biệt hiệu quả. Mỗi thành viên có một verse để viết ra sự cô đơn của chính mình. Sau đó, 4 người tụ họp ở set quay cuối tiết mục, trong căn phòng đóng sập cánh cửa và nhốt tất cả lại cùng nhau. Đó là cái kết của sự cô đơn, từng người, khi ở cạnh nhau thành một nỗi cô đơn lớn.

Xuân Định và Kimlong là 2 nhân tố mới đáng xem ở game show mùa này. Bên cạnh đó, các tân binh Dang Hong Hai, HYO, Ivan, Thể Thiên, Coolkid cũng ra mắt ấn tượng ở Tinh hà say hi. Họ chính là hy vọng để game show tạo nên nhiều điều mới và khác biệt so với 2 mùa của Anh trai.