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Sức khỏe

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Chuyển bệnh nhân nặng cuối cùng vụ lật ca nô Phú Quốc tới Bệnh viện Chợ Rẫy

Nhật Huy- Nguyễn Dũng

TPO - Sau ca can thiệp mạch vành kéo dài hơn 2 giờ tại Phú Quốc (An Giang), sáng 13/7, nạn nhân nguy kịch cuối cùng trong vụ lật ca nô làm 15 du khách Ấn Độ tử vong đã đủ điều kiện chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Toàn bộ quy trình vận chuyển được triển khai theo chế độ đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Clip: Chuyển bệnh nhân nặng cuối cùng về Bệnh viện Chợ Rẫy ( TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Sáng 13/7, nạn nhân cuối cùng bị thương nặng trong vụ lật ca nô trên vùng biển Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị sau khi tình trạng sức khỏe tạm ổn định. Bệnh nhân đi trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, khởi hành từ sân bay Phú Quốc lúc 9h35, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc gần 11h.

Để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, các đơn vị liên quan đã kích hoạt quy trình vận chuyển y tế đặc biệt. Nạn nhân được ưu tiên hoàn tất thủ tục tại sân bay trong thời gian ngắn nhất. Hãng hàng không cũng bố trí khu vực riêng trên chuyến bay, trang bị đầy đủ thiết bị hồi sức hiện đại cùng ê-kíp bác sĩ chuyên khoa theo dõi, xử lý kịp thời nếu diễn biến bất thường xảy ra trong suốt hành trình.

Theo các bác sĩ, việc người bệnh đủ điều kiện di chuyển bằng đường hàng không là kết quả của ca can thiệp chuyên sâu do ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp thực hiện tại Phú Quốc.

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Chuyển nạn nhân cuối cùng vụ lật ca nô Phú Quốc về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Ảnh: H. Dung

Trước khi quyết định chuyển viện, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế địa phương tổ chức hội chẩn khẩn, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân.

Ngay tại tuyến cơ sở, ê-kíp đã thực hiện ca can thiệp mạch vành kéo dài hơn 2 giờ, đặt thành công 2 stent để tái thông các động mạch vành bị tổn thương nghiêm trọng. Sau can thiệp, các chỉ số huyết động và dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để vận chuyển bằng đường hàng không. Trong suốt quá trình di chuyển, toàn bộ trang thiết bị hồi sức và thuốc cấp cứu chuyên dụng luôn được chuẩn bị sẵn sàng.

Việc chuyển bệnh nhân kịp thời về Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ giúp người bệnh tiếp cận đội ngũ chuyên gia đầu ngành cùng hệ thống trang thiết bị y tế chuyên sâu, qua đó nâng cao cơ hội điều trị và phục hồi.

Liên quan vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh An Giang, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Ấn Độ và thân nhân các nạn nhân. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tỉnh đã huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn và y tế để tìm kiếm, cứu chữa người bị nạn; đồng thời quyết định hỗ trợ 90 triệu đồng (khoảng 3.000 USD) đối với mỗi trường hợp tử vong.

Trước đó, 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island (của Cty Du lịch Minh Huy PC) chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới đã bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú đặc khu Phú Quốc), thuyền trưởng ca nô gặp nạn, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về giao thông đường thủy.

Nhật Huy- Nguyễn Dũng
#lật ca nô #Phú Quốc #nạn nhân #chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy #An Giang #du khách Ấn Độ

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