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Thế giới

Iran tung hỏa lực 'xóa sổ' loạt khí tài Mỹ ở Kuwait

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn Fars đưa tin, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã phá hủy một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait. Hãng này cũng cho biết, ba sĩ quan Mỹ thiệt mạng và một số người khác bị thương.

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Hệ thống HIMARS của Mỹ. (Ảnh: Rferl.org)

Trong bối cảnh Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau nhiều ngày ngừng bắn, hãng thông tấn Fars cho biết, lực lượng Iran đã sử dụng máy bay không người lái để phá hủy các bệ phóng HIMARS ở Kuwait, mà họ cho rằng đã được chuẩn bị để bắn vào lãnh thổ Iran.

Cơ quan này cũng cho biết, ba tên lửa đạn đạo đã được bắn về phía khu vực Al Mina ở Kuwait và một địa điểm đặt hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ. Các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Bahrain, Qatar, Jordan và Oman cũng đã bị nhắm mục tiêu trong suốt cả ngày.

Hình ảnh hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ bị tấn công. (Nguồn: X)

Quân đội Kuwait xác nhận nước này đã bị tấn công nhưng không đề cập đến hệ thống HIMARS hay bất kỳ thương vong nào của người Mỹ, cũng không đổ lỗi cho Iran. Kuwait cho biết, ba trạm biên giới trên bộ ở phía bắc nước này đã bị nhắm trúng, gây ra "thiệt hại vật chất”. Trong khi một máy bay không người lái thù địch đã tấn công một giàn khoan dầu ngoài khơi do Công ty Dầu khí Kuwait vận hành, làm bị thương một công nhân.

Iran và quân đội Mỹ đang tiếp tục đối đầu sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ vào tuần trước.

Washington cáo buộc Tehran tấn công các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, trong khi Iran cho rằng một số tàu đã không tuân thủ chỉ thị khi đi qua. Tehran sau đó tuyên bố đóng cửa eo biển - một tuyên bố mà các quan chức Mỹ bác bỏ, cho rằng giao thông thương mại vẫn tiếp tục được duy trì trên tuyến đường thủy này.

Minh Hạnh
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